Хакеры, воспользовавшись уязвимостью платформы, провели более 2000 несанкционированных транзакций, переводя биткоины на свои кошельки. Для сокрытия следов злоумышленники использовали биткоин-миксеры, поддельные документы и сервисы анонимизации транзакций.

В 2016 году с криптобиржи Bitfinex были похищены 120 000 биткоинов (BTC), что на тот момент составляло около $72 млн. Сегодня эта сумма оценивается более чем в $10 млрд. Документальный фильм Netflix Biggest Heist Ever рассказывает об этом инциденте и доступен подписчикам платформы.

Хакеры, воспользовавшись уязвимостью платформы, провели более 2000 несанкционированных транзакций, переводя биткоины на свои кошельки. Для сокрытия следов злоумышленники использовали биткоин-миксеры, поддельные документы и сервисы анонимизации транзакций.

В центре сюжета — Илья Лихтенштейн, американский предприниматель российского происхождения и его жена Хизер Морган – известная рэперша и блогер под псевдонимом Razzlekhan, которые пытались легализовать украденные средства через сложные схемы транзакций. Расследование, проведённое специалистами IRS-CI, позволило проследить путь средств с использованием технологий анализа блокчейна. В 2022 году пара была арестована, а большая часть биткоинов возвращена.

Специалисты раскрыли их участие благодаря ошибкам при отмывании средств – они использовали предоплаченные карты Walmart, покупки с которых помогли ФБР отследить их транзакции. Часть украденных средств они также переводили через NFT и золотые монеты.

Режиссером выступил Крис Смит, известный работой над другими документальными проектами Netflix, такими как Fyre.