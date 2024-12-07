Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Резолюцию Высшего госсовета Союзного государства «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

Россия и Белоруссия пришли к соглашению об отмене роуминга между двумя странами. Этот шаг был официально утвержден Советом министров Союзного государства и поддержан президентами двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Резолюцию Высшего госсовета Союзного государства, в которой говорится о создании комфортных тарифов для связи и передачи данных между государствами.

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Согласно подписанному документу, роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 марта 2025 года. Это позволит жителям обеих стран использовать мобильные услуги на одинаковых условиях. Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган подчеркнул, что все абоненты, как из России, так и из Белоруссии, получат равные права.

Для абонентов из обеих стран будут доступны такие условия, как минимум 300 минут голосовых вызовов. При этом не менее 150 минут можно будет использовать для исходящих вызовов, а остальные 150 минут — для входящих. Также абоненты смогут использовать 5 ГБ мобильного интернета в роуминге на льготных условиях.

В 2025 году большинство российских операторов мобильной связи планируют повысить тарифы на 10–15%. Причины роста — удорожание оборудования, эксплуатационные расходы и электроэнергия. ФАС обещает реагировать на необоснованные повышения цен.

Также в России доля использования сетей 4G достигла 96,5% благодаря оптимизации частот операторами. Сети 3G постепенно вытесняются, но полное отключение старых стандартов пока не планируется.