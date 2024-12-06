Планы по выпуску отечественных самолетов SJ-100 и МС-21 претерпевают изменения. Пересмотр коснулся двигателей, которые необходимы для полноценного производства авиалайнеров, что ставит под вопрос ранее заявленные объемы производства.
Согласно данным из пояснительной записки Минпромторга к проекту постановления правительства, к 2025–2026 годам в России произведут 128 двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90 для самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 соответственно. Это значительно меньше ранее запланированных 192 единиц.
Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2023 года предусматривала выпуск 81 самолета моделей МС-21, SJ-100 и Ту-214 в период 2025–2026 годов. Однако обновленные данные ставят под сомнение достижение этих показателей. Проблема усугубляется необходимостью создания запаса сменных двигателей.
Эксперты подсчитали, что при текущих темпах выпуска двигателей до конца 2026 года будет построено лишь 25 самолетов SJ-100 и 17 МС-21. Это значительно ниже запланированных объемов. Однако планы на 2027–2030 годы предполагают увеличение темпов производства как двигателей, так и самих авиалайнеров.