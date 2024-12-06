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Минпромторг скорректировал объемы и сроки поставок двигателей для самолетов SJ-100 и МС-21
Вместо запланированных 192 двигателей до 2026 года будет изготовлено лишь 128.

Планы по выпуску отечественных самолетов SJ-100 и МС-21 претерпевают изменения. Пересмотр коснулся двигателей, которые необходимы для полноценного производства авиалайнеров, что ставит под вопрос ранее заявленные объемы производства.

Источник изображения: ОАК

Согласно данным из пояснительной записки Минпромторга к проекту постановления правительства, к 2025–2026 годам в России произведут 128 двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90 для самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 соответственно. Это значительно меньше ранее запланированных 192 единиц.

Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2023 года предусматривала выпуск 81 самолета моделей МС-21, SJ-100 и Ту-214 в период 2025–2026 годов. Однако обновленные данные ставят под сомнение достижение этих показателей. Проблема усугубляется необходимостью создания запаса сменных двигателей.

Источник изображения: ОАК

Эксперты подсчитали, что при текущих темпах выпуска двигателей до конца 2026 года будет построено лишь 25 самолетов SJ-100 и 17 МС-21. Это значительно ниже запланированных объемов. Однако планы на 2027–2030 годы предполагают увеличение темпов производства как двигателей, так и самих авиалайнеров.

#авиация #производство #самолеты #двигатели #минпромторг #мс-21 #sj-100 #пд-14 #пд-8 #пс-90
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