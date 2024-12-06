Традиционно, опробовать первыми новую прошивку могут пользователи самых актуальных флагманов — в текущем году это Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

В последние годы Samsung зарекомендовала себя как одна из первых компаний, выпускающих бета-версии новых прошивок на основе свежих версий Android. Однако в этом году ситуация изменилась. Компания отстает от конкурентов, а пользователи с нетерпением ожидали начала публичного бета-тестирования One UI 7.0. Сегодня оно, наконец, стартовало.

Источник изображения: Sammobile

Среди ключевых новшеств One UI 7.0 — переработанный дизайн интерфейса, больше похожий на iOS, с обновленной панелью последних приложений, улучшенными переходами и новыми иконками. Появятся усовершенствованные функции искусственного интеллекта, такие как обработка уведомлений и фотоэффекты, а также усиленные меры безопасности, интегрированные в систему Knox. Также в оболочку будут добавлены новые инструменты для родительского контроля и защиты данных.

На первых этапах доступ к новой прошивке традиционно получают владельцы самых актуальных флагманов. В 2024 году это Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Со временем программа бета-тестирования охватит и другие устройства: как флагманы 2024 года, так и модели предыдущих лет.

На данный момент бета-версия One UI 7.0 доступна для пользователей в США, Южной Корее и Германии. Эти страны традиционно входят в список первых участников бета-тестирования. Как ожидается, в ближайшие недели к ним присоединятся Польша, Индия и Китай.

Если вы хотите протестировать новую прошивку, выполните следующие шаги: установите приложение Samsung Members, зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования, найдите соответствующий раздел и подтвердите участие. Не забудьте сделать резервную копию данных перед установкой новой версии ПО, чтобы избежать их потери.