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АвтоВАЗ убрал из прайс-листа Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco
Это означает, что запас коробок передач, ранее составлявший около 5 тысяч единиц, полностью исчерпан.

АвтоВАЗ официально исключил из своего прайс-листа Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco. На месте этой версии теперь значится отметка «не производится». Это означает, что запас коробок передач, ранее составлявший около 5 тысяч единиц, полностью исчерпан.

Источник: Lada

На данный момент у дилеров еще можно найти автомобили с «автоматом», но их количество ограничено, и пополнения ждать не приходится. Теперь Lada Granta будет предлагаться только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, что, по мнению экспертов, может снизить интерес покупателей.

Важно отметить, что автоматическая Lada Granta, стоимость которой варьировалась от 1,298 до 1,349 млн рублей, находилась в ценовой конкуренции с другой популярной моделью – Lada Vesta. Новая версия «Весты» оснащена 1,6-литровым двигателем и китайским вариатором WLY CVT18, при этом ее цена стартует с отметки 1,575 млн рублей.

Уход Granta с автоматом может стать стимулом для потенциальных покупателей обратить внимание на Lada Vesta, особенно для тех, кто ищет машину с автоматической трансмиссией. Однако разница в цене между этими моделями остается значительной, что дает Granta с «механикой» шанс удержать свою аудиторию, ориентированную на бюджетный сегмент.

#автоваз #lada vesta #lada granta #автоматическая коробка передач #бюджетный сегмент #механическая коробка передач #jatco #ценовая конкуренция #автомобили с автоматом #не производится
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