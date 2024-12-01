Документ предусматривает списание простроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих.

С 1 декабря 2024 года вступил в силу закон №391-ФЗ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Этот нормативный акт предусматривает списание долгов до 10 миллионов рублей для военнослужащих, а также их супругов, если они служат по мобилизации или контракту.

Закон ориентирован на военнослужащих, призванных на службу или заключивших контракт с Министерством обороны РФ, за исключением курсантов военных училищ и вузов. Также право на списание долгов имеют супруги военных, если они соответствуют установленным условиям.

Списание касается только просроченных долгов, по которым уже вступил в силу судебный акт и начато исполнительное производство до 1 декабря 2024 года. Для получения списания военнослужащие должны предоставить соответствующие документы, подтверждающие их статус и наличие просроченной задолженности.

Российские военнослужащие, участвующие в Специальной военной операции (СВО), также могут рассчитывать на кредитные каникулы, которые предоставляются по индивидуальной заявке. Списание долгов распространяется на потребительские кредиты, ипотечные займы и другие виды задолженностей, ограниченных суммой 10 миллионов рублей.

Законом также предусмотрено освобождение участников СВО от уплаты исполнительного сбора. Списания долгов для супругов военнослужащих осуществляется по аналогичной схеме, если они соответствуют установленным критериям.