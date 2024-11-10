Обычно переход к зимним погодным условиям начинается в середине ноября, но в 2024 году все указывает на то, что зима придет позже.

В этом году жители Москвы ощутят приход метеорологической зимы позже, чем обычно. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем Telegram-канале. Обычно переход к зимним погодным условиям начинается в середине ноября, но в 2024 году все указывает на то, что зима придет позже.

По словам Леуса, характерный для зимы переход среднесуточной температуры к минусовым значениям, что обозначается как начало «метеорологической зимы», в последние годы фиксировался в Москве примерно 14 ноября. В этом году однако москвичам придется подождать дольше.

Михаил Леус отметил, что ожидать наступления метеорологической зимы в традиционные сроки не стоит. По его прогнозам, холода не придут раньше, чем к концу второй декады ноября. Более того, он предостерег от ожидания зимних условий даже к 16–17 ноября. По данным специалиста, именно ближе к концу месяца можно ожидать очередное холодное вторжение, которое теоретически способно запустить начало метеорологической зимы. Однако, как отмечает Леус, это станет ясно лишь по мере развития ситуации.

Дополняя прогноз, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также поделился своими наблюдениями. По его данным, в ближайшие дни выпадения снега в Москве ожидать не стоит. Вильфанд уточнил, что осадки не прогнозируются до середины следующей недели и их вероятность остается крайне низкой до конца недели.