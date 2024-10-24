Кроссовер может ездить на бензине, электричестве и газе и проезжать без дозаправки до 1600 километров.

Корейская автомобильная компания Kia представила уникальный автомобиль – кроссовер Niro Tri-Fuel, который способен работать на трёх видах топлива: бензине, электричестве и сжиженном нефтяном газе (LPG). Запас хода кроссовера – до 1600 километров без дозаправки.

Новый Kia Niro Tri-Fuel создан на базе популярного гибрида Niro HEV, но его отличительная черта — наличие газобаллонного оборудования (ГБО). Модель оснащена 1.6-литровым атмосферным двигателем Smartstream GDI, который выдает 90 лошадиных сил. Также в системе используется электромотор мощностью 43,5 л.с., встроенный в трансмиссию. Суммарная мощность автомобиля составляет 126 лошадиных сил, что на несколько лошадиных сил меньше, чем у стандартной версии Niro HEV.

Одним из главных преимуществ Kia Niro Tri-Fuel является его экономичность. Благодаря использованию LPG, топливные расходы значительно снижаются. Водители могут выбрать между бензином и газом в зависимости от цены на топливо в регионе и личных предпочтений. Общий запас топлива составляет 40 литров газа и 42 литра бензина, что позволяет преодолеть до 1600 километров на одной заправке.

Кроме того, выбросы углекислого газа у версии кроссовера Business c 16-дюймовыми колёсами на 6% ниже, чем у аналогичных автомобилей с бензиновыми двигателями.

На сегодняшний день Kia Niro Tri-Fuel доступен только на рынке Италии, и его начальная цена составляет 34 450 евро (около 3,6 миллиона рублей). Автомобиль предлагается в восьми вариантах окраски кузова. В стандартное оснащение модели входят два 10,25-дюймовых экрана, USB-C порты и другие современные технологии.