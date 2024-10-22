По его прогнозу, "цифровое золото" будет расти в среднем на 29% в год.

Биткоин, одна из самых известных криптовалют в мире, продолжает оставаться в центре внимания как частных инвесторов, так и крупных корпораций. Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор MicroStrategy, утверждает, что к 2045 году цена биткоина может достичь невероятной отметки в $13 млн за монету.

Сэйлор прогнозирует, что биткоин, который он называет "цифровым золотом", будет расти в среднем на 29% в год. Такой стремительный рост может привести к тому, что стоимость одной монеты составит $13 млн в течение следующих 21 года. Этот прогноз основан на долгосрочном видении криптовалюты как глобального хранилища ценности, которое способно заменить традиционные активы, такие как золото.

В октябре 2024 года Сэйлор также сообщил, что его компания MicroStrategy стремится стать ведущим биткоин-банком с капитализацией в $1 трлн. MicroStrategy начала накапливать биткоин в августе 2020 года, и на сегодняшний день компания располагает крупнейшими корпоративными резервами в размере 252 220 BTC. Эта стратегия демонстрирует уверенность Сэйлора в будущем биткоина и его способность приносить значительную прибыль акционерам.

Один из ключевых факторов, которые Майкл Сэйлор видит в росте биткоина, — это расширение институционального принятия. Он считает, что все больше крупных финансовых организаций начнут внедрять биткоин в свои инвестиционные портфели. Однако, по его мнению, для этого необходимо развивать регулируемые решения для хранения криптовалютных активов. Регулирование криптоиндустрии, по мнению Сэйлора, является важным элементом для ее долгосрочного роста и стабильности.

Вопросы безопасности и риски конфискации биткоина правительствами также остаются актуальными. В интервью Майкл Сэйлор отметил, что не опасается конфискации цифрового золота по аналогии с изъятием золота в США во времена Великой депрессии. Однако он выразил обеспокоенность по поводу хранения биткоина у так называемых "параноидальных биткоин-анархистов", которые не признают правительство, налоги и отчетность. По мнению Сэйлора, именно это может создать риски для индустрии.

После краха FTX в ноябре 2022 года, Майкл Сэйлор подчеркнул важность самостоятельного хранения цифровых активов.

Майкл Сэйлор также подтвердил, что лично владеет биткоинами на сумму более $1 млрд. По данным на момент написания, у него находится 17 732 BTC, что составляет около $1,19 млрд.

Прогноз касательно того, что биткоин достигнет цены в $13 млн к 2045 году, был впервые озвучен Сэйлором на конференции Bitcoin 2024, которая прошла в Нэшвилле.

Интерес к биткоину демонстрируют не только бизнесмены, но и политики. Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп также присутствовал на конференции Bitcoin 2024 и собрал более $20 млн пожертвований от биткоин-сообщества.