Generative Extend позволяет добавить кадры в начало или конец видеоклипа. Другие инструменты дают возможность создавать ролики с помощью промптов и существующих изображений.

Компания Adobe продолжает расширять возможности своих продуктов, запустив инновационные ИИ-функции для работы с изображениями, видео и 3D-моделями.

Одним из главных обновлений стало добавление функции Generative Extend. С ее помощью пользователи могут расширять видеоклипы, добавляя новые кадры в начале или в конце ролика. Это упрощает процесс монтажа и позволяет создавать более плавные переходы между сценами.

ИИ-инструменты для создания видео теперь позволяют генерировать полноценные ролики на основе текстовых промптов и уже существующих изображений, что значительно ускоряет процесс создания видео и открывает новые возможности для визуального сторителлинга.

Инструмент Adobe Firefly, который уже получил признание среди пользователей за свою способность генерировать высококачественные изображения, теперь стал еще мощнее. Обновление включает в себя улучшения, связанные с детализацией, освещением, композицией и цветовой гаммой. Это позволяет художникам и дизайнерам создавать более реалистичные и эстетически привлекательные работы с минимальными усилиями.

Также стоит отметить, что теперь Adobe Firefly предлагает больше вариантов для генерации иллюстраций.

Adobe Photoshop — один из самых популярных графических редакторов в мире — также получил значительные обновления. В первую очередь это касается новой функции Generative Workspace, которая позволяет пользователям быстро генерировать несколько концепций на основе текстовых промптов.

Кроме того, в Adobe Photoshop появилась функция Remove, которая получила обновление, позволяющее удалять нежелательные объекты на фотографиях. Теперь пользователи могут легко устранять отвлекающие элементы с помощью Distraction Removal, который автоматически обнаруживает объекты и заменяет их сгенерированным контентом.

Еще одной значительной новинкой стал Adobe Substance 3D Viewer, инструмент для работы с 3D-файлами. Он предоставляет пользователям возможность более детально и интерактивно взаимодействовать с трехмерными моделями, что особенно полезно для дизайнеров и аниматоров.

Не стоит забывать и о том, что в начале года Adobe выпустила обновление, ориентированное на музыкантов. Новый инструмент, названный «фотошопом для музыкантов», предоставляет возможности для редактирования аудиотреков с помощью ИИ-технологий, что упрощает создание и обработку музыкальных композиций.