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Apple открыла лабораторию прикладных исследований в технологическом центре Шэньчжэня
В этой лаборатории iPhone, iPad и Apple Vision Pro будут испытывать в том числе под высокими и низкими температурами.

Apple продолжает укреплять свои позиции на рынке, открыв в Шэньчжэне новую лабораторию прикладных исследований. Этот шаг направлен на усиление возможностей тестирования флагманских продуктов компании — таких как iPhone, iPad и Apple Vision Pro — в условиях экстремальных температур. 

В марте этого года Apple объявила о планах создать научно-исследовательский центр в Шэньчжэне. Цель этого проекта — не только углубить тестирование и исследования основных продуктов компании, но и укрепить сотрудничество с местными поставщиками. Важно отметить, что расширение исследовательской базы в Китае помогает Apple оптимизировать производственные процессы и повышать конкурентоспособность на одном из крупнейших мировых рынков.

Лаборатория площадью 20 тысяч квадратных метров станет частью технологического центра Большого залива, который включает такие крупные города, как Гонконг, Макао и города провинции Гуандун. Здесь будут трудиться более 1000 высококвалифицированных специалистов, что делает этот центр крупнейшей исследовательской лабораторией Apple за пределами США.

Несмотря на развитие производственных мощностей в других странах, таких как Вьетнам и Индия, Китай остаётся важнейшим узлом в цепочке поставок Apple. В стране уже действуют научно-исследовательские центры в Пекине, Шанхае, Сучжоу и Шэньчжэне.

Однако, несмотря на активные инвестиции и расширение производственной базы, Apple сталкивается с рядом сложностей на китайском рынке. Во втором квартале этого года компания выпала из пятёрки лидеров по продажам смартфонов в Китае, а её рыночная доля сократилась до менее чем 14%. Продажи в материковом Китае, Гонконге и Тайване снизились на 6,5%, составив $14,73 млрд.

#apple #технологии #iphone #ipad #apple vision pro #китайский рынок #цепочка поставок #шэньчжэнь #лаборатория прикладных исследований #научно-исследовательский центр #тестирование в экстремальных условиях
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