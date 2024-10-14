B дopoжнoй кapтe пpoeктa гoвopитcя, чтo «пepвoнaчaльнaя пpoдaжa» WLFI cтaвит cвoeй цeлью coбpaть $З00 млн. Bceгo будeт пpoдaнo 20% пpeдлoжeния тoкeнoв пo пoлнocтью paзвoднённoй oцeнкe $1,5 млpд.

В ближайший вторник проект DeFi, известный как World Liberty Financial, поддерживаемый членами семьи Дональда Трампа, начнет публичную продажу своих токенов WLFI.

На официальной странице проекта в Twitter было объявлено, что публичная продажа токенов @WorldLibertyFi начнется 15 октября. Продажа будет открыта для всех, кто соответствует требованиям белого списка. Команда проекта приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению в Twitter Spaces 14 октября в 8 утра по восточноевропейскому времени, чтобы узнать больше деталей.

Согласно дорожной карте проекта, первичная продажа токенов WLFI нацелена на привлечение 300 миллионов долларов. Это значительная сумма, которая может укрепить позиции проекта на рынке DeFi. Общий объем предложения WLFI оценивается в 1,5 миллиарда долларов, а на продажу будет выставлено 20% от общего количества токенов. Из этих 20%, 63% выделены на продажу сообществу, 17% предназначены для вознаграждения пользователей, и еще 20% токенов будут направлены на компенсацию команде.

Токены WLFI будут доступны для аккредитованных инвесторов из США, квалифицированных инвесторов из Великобритании, а также из других стран. Это важное условие, так как доступ к токенам требует соблюдения ряда юридических и финансовых стандартов.

Созданный в августе этого года Эриком и Дональдом Трампом младшим, проект World Liberty Financial стремится ускорить принятие цифровых активов и альтернативного финансирования.

Критики и cтopoнники кpиптoвaлют утверждают, что проект несет больше вреда, чем пользы.