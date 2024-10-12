Сервис Авито, известный как крупнейшая платформа для покупки и продажи товаров в России, начал тестирование программы трейд-ин для смартфонов. Эта инициатива позволяет пользователям обменивать старые устройства на новые с выгодными скидками. На первом этапе программа доступна в крупнейших городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и еще в 25 населенных пунктах.
Процесс обмена старого смартфона на новый через Авито предельно прост. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно:
- Заполнить анкету о текущем состоянии своего устройства. Важно указать все технические характеристики, наличие дефектов или повреждений.
- Выбрать новую модель смартфона, которую хочется получить. Авито предоставляет широкий выбор новейших гаджетов.
- Получить скидку, размер которой зависит от состояния сдаваемого устройства. Чем лучше состояние старого смартфона, тем более выгодное предложение можно ожидать.
После того как пользователь соглашается с предложенной скидкой, ему нужно передать свой смартфон партнеру Авито, который и занимается процессом трейд-ина. Партнерская компания проводит детальную проверку устройства, чтобы убедиться в его реальном состоянии. После завершения всех процедур пользователь получает новый смартфон с гарантией.
Покупка и продажа смартфонов на Авито остается одним из самых популярных направлений платформы. За первые восемь месяцев 2024 года продажи новых смартфонов увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это свидетельствует о растущем интересе к новейшим моделям устройств и стремлении пользователей обновить свои гаджеты.
Интересен факт, что на Авито доля продажи б/у смартфонов составляет 77% от общего объема продаж. Это показывает, что многие пользователи предпочитают искать доступные решения на вторичном рынке, при этом не теряя в качестве и функциональности.