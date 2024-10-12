На текущем этапе инициатива доступна в Москве, Санкт-Петербурге и еще 25 городах России.

Сервис Авито, известный как крупнейшая платформа для покупки и продажи товаров в России, начал тестирование программы трейд-ин для смартфонов. Эта инициатива позволяет пользователям обменивать старые устройства на новые с выгодными скидками. На первом этапе программа доступна в крупнейших городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и еще в 25 населенных пунктах.

Процесс обмена старого смартфона на новый через Авито предельно прост. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно:

Заполнить анкету о текущем состоянии своего устройства. Важно указать все технические характеристики, наличие дефектов или повреждений. Выбрать новую модель смартфона, которую хочется получить. Авито предоставляет широкий выбор новейших гаджетов. Получить скидку, размер которой зависит от состояния сдаваемого устройства. Чем лучше состояние старого смартфона, тем более выгодное предложение можно ожидать.

После того как пользователь соглашается с предложенной скидкой, ему нужно передать свой смартфон партнеру Авито, который и занимается процессом трейд-ина. Партнерская компания проводит детальную проверку устройства, чтобы убедиться в его реальном состоянии. После завершения всех процедур пользователь получает новый смартфон с гарантией.

Покупка и продажа смартфонов на Авито остается одним из самых популярных направлений платформы. За первые восемь месяцев 2024 года продажи новых смартфонов увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это свидетельствует о растущем интересе к новейшим моделям устройств и стремлении пользователей обновить свои гаджеты.

Интересен факт, что на Авито доля продажи б/у смартфонов составляет 77% от общего объема продаж. Это показывает, что многие пользователи предпочитают искать доступные решения на вторичном рынке, при этом не теряя в качестве и функциональности.