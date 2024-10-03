Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Агентство по исследованию рынка TD Cowen: себестоимость iPhone 16 Pro Max составляет $485
Полная стоимость комплектующих для производства смартфона iPhone 16 Pro Max с флеш-памятью емкостью 256 ГБ, а также стоимость сборки и упаковки составляют около 485 долларов (для iPhone 15 Pro Max — 453 доллара). При этом в США новинка стоит 1200 долларов.

С выходом нового флагмана от Apple — iPhone 16 Pro Max, цены на комплектующие для его производства выросли на 7% по сравнению с предыдущей моделью. Агентство по исследованию рынка TD Cowen подсчитало, что стоимость компонентов нового устройства составляет около 485 долларов, что немного выше стоимости комплектующих iPhone 15 Pro Max, которая составляла 453 доллара. Однако розничная цена в США на iPhone 16 Pro Max начинается с 1200 долларов, что вызывает интерес к структуре себестоимости этого устройства.

Общая сумма в 485 долларов включает в себя стоимость основных компонентов, а также расходы на сборку и упаковку устройства. Важно отметить, что речь идет о версии iPhone 16 Pro Max с объемом встроенной памяти 256 ГБ. Одним из самых дорогих элементов смартфона традиционно является дисплей и задняя камера, стоимость которых достигает 80 долларов за каждый компонент.

Задняя камера iPhone 16 Pro Max подорожала сильнее всего по сравнению с предыдущей версией смартфона, прибавив к своей стоимости 10 долларов. Помимо камеры, увеличились затраты на оперативную память (ОЗУ) и флеш-память, которые прибавили в цене 5 долларов.

Для стандартной версии iPhone 16, себестоимость также возросла и достигла 416 долларов, что выше аналогичных показателей для iPhone 15, где стоимость компонентов составляла 395 долларов. Рост цен на комплектующие для нового поколения объясняется внедрением более современных технологий, а также изменениями в цепочке поставок.

Важно понимать, что итоговая себестоимость iPhone 16 Pro Max не учитывает целый ряд расходов, которые несет компания Apple. В расчет не входят затраты на исследования и разработки, которые играют важную роль в создании новых технологий, а также расходы на логистику, маркетинг и налоги. Эти факторы существенно увеличивают конечную стоимость устройства для потребителя.

#apple #технологии #камера #озу #iphone 16 pro max #дисплей #флеш-память #цепочка поставок #себестоимость #стоимость компонентов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
4
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Разработчики TON Station продлили срок фарминга токенов на 45 дней
1
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
3
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2
Сервис PlayStation Network не работает, в том числе нельзя играть в игры для PS4 и PS5
+
В ритейлах Германии уже невозможно приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090
6
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
7
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
1
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
3
POCO X7 может получить глобальную версию с камерами от нового Redmi Note 14 Pro 5G
+
Официальный представитель компании рассказал о некоторых характеристиках Oppo Find X8
+
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
+
Над зданием администрации Угледара поднят флаг РФ, части ВСУ не успели выйти из города
1
Redmi Note 14 Pro+ вошел в список 10 лучших смартфонов сентября по версии AnTuTu
+
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
1
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
+
Great Financial War: Россия впервые в истории применила самую мощную неядерную бомбу ОДАБ-9000
5

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
186
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
32
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
10

Сейчас обсуждают

denissimo63
05:39
как раз в рабочих станциях и требуется высокая производительность.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
El Grechko
05:38
Видишь как удивительно бывает. Твои враги бывают умными, а твои собратья по лагерю один другого тупее.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
El Grechko
05:36
Если кратко, то потому что он тупой. Ворврот действует по программе и головой работать неспособен. Когда-то его накрутки появлялись синхронно с его комментами, на этом его и спалили. Сейчас старается...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Валерий
05:28
Какой гений придумывал эти ни о чем не говорящие обозначения?
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
El Grechko
05:17
"Никогда ты не скрывал" ровно после момента, когда ты попался. Собственно это и делает тебя разоблачённым мелким врунишкой. Потом ты пытался отрицать, что плюсуешь себя, я доказал что именно это ты де...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Максим Худяков
05:12
Ошибка в тексте, PSSR это не Physics-Scale Super Resolution, а PlayStation Spectral Super Resolution
PlayStation 5 Pro не будет поддерживать генерацию кадров на основе ИИ
stellsnake
05:05
"Было обнаружено, что Samsung не сильно срезал производительность." Было обнаружено, что автор ударился головой при рождении и ему не сильно срезало мозг, поэтому он не понимает что производители не ...
Чип Exynos в Galaxy S24 FE оказался быстрее в трассировке лучей, чем A18 в iPhone 16
Антон Ларин
05:04
Пхах то что производительность на +30% в рендеринге выросла тебе хоть что то говорит?
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
stellsnake
04:49
Когда там зеленский расскажет про украинские спутники, которые будут эти ракеты наводить?
Зеленский: Собственная баллистическая ракета Украины прошла успешные летные испытания
stellsnake
04:46
"а союзники Киева медленно, но неуклонно, снижают уровень военной поддержки ВСУ" Да ничего там не снижается, караванами везут и технику и оружие, обучают офицеров и солдат. Скоро начнут строить завод...
Полковник Бо: У ВСУ нет сил для выдавливания ВС РФ до границ 1991 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем