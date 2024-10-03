Полная стоимость комплектующих для производства смартфона iPhone 16 Pro Max с флеш-памятью емкостью 256 ГБ, а также стоимость сборки и упаковки составляют около 485 долларов (для iPhone 15 Pro Max — 453 доллара). При этом в США новинка стоит 1200 долларов.

С выходом нового флагмана от Apple — iPhone 16 Pro Max, цены на комплектующие для его производства выросли на 7% по сравнению с предыдущей моделью. Агентство по исследованию рынка TD Cowen подсчитало, что стоимость компонентов нового устройства составляет около 485 долларов, что немного выше стоимости комплектующих iPhone 15 Pro Max, которая составляла 453 доллара. Однако розничная цена в США на iPhone 16 Pro Max начинается с 1200 долларов, что вызывает интерес к структуре себестоимости этого устройства.

Общая сумма в 485 долларов включает в себя стоимость основных компонентов, а также расходы на сборку и упаковку устройства. Важно отметить, что речь идет о версии iPhone 16 Pro Max с объемом встроенной памяти 256 ГБ. Одним из самых дорогих элементов смартфона традиционно является дисплей и задняя камера, стоимость которых достигает 80 долларов за каждый компонент.

Задняя камера iPhone 16 Pro Max подорожала сильнее всего по сравнению с предыдущей версией смартфона, прибавив к своей стоимости 10 долларов. Помимо камеры, увеличились затраты на оперативную память (ОЗУ) и флеш-память, которые прибавили в цене 5 долларов.

Для стандартной версии iPhone 16, себестоимость также возросла и достигла 416 долларов, что выше аналогичных показателей для iPhone 15, где стоимость компонентов составляла 395 долларов. Рост цен на комплектующие для нового поколения объясняется внедрением более современных технологий, а также изменениями в цепочке поставок.

Важно понимать, что итоговая себестоимость iPhone 16 Pro Max не учитывает целый ряд расходов, которые несет компания Apple. В расчет не входят затраты на исследования и разработки, которые играют важную роль в создании новых технологий, а также расходы на логистику, маркетинг и налоги. Эти факторы существенно увеличивают конечную стоимость устройства для потребителя.