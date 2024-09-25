Это пока ещё безымянный адаптер поколения Battlemage, анонс которого ожидается ещё в этом году, в отличие от новинок Nvidia и AMD, которые переехали на начало 2025 года.

Одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней стало появление в сети информации о новой видеокарте Intel из серии Battlemage. В отличие от конкурентов Nvidia и AMD, которые отложили релизы своих новинок до 2025 года, Intel планирует выпустить своё поколение уже в этом году.

Пока не объявлено официальное название модели, но её характеристики уже дают много пищи для размышлений. Видеокарта обладает 20 ядрами Xe, что соответствует 160 вычислительным блокам. По предварительным данным, речь идёт о графическом процессоре BMG-G21, который станет основой для видеокарт среднего и младшего сегмента нового поколения от Intel.

Объём памяти составляет 12 ГБ, а шина памяти имеет ширину 192 бита. Это существенное улучшение по сравнению с предыдущими поколениями. Частота ядра достигает 2,85 ГГц, что заметно превосходит текущие решения Intel Arc, которые ограничены частотами около 2 ГГц.

На данный момент сложно точно определить, с какими видеокартами конкурентов можно будет напрямую сравнить новый адаптер. Однако, если взять за ориентир существующую модель Intel Arc A580, то мы увидим, что она имеет 24 ядра Xe и 8 ГБ памяти с 256-битной шиной. Новая видеокарта Battlemage, вероятно, станет преемником этой модели и будет соревноваться с Nvidia RTX 5060.

Хотя количество ядер в новой модели несколько ниже, увеличение объёма памяти до 12 ГБ и высокая частота ядра могут компенсировать этот момент. Если учесть, что видеокарта позиционируется как решение для среднего ценового сегмента, её характеристики выглядят более чем достойно.

Интересно отметить, что 12 ГБ памяти, установленные в данной модели, могут намекать на то, что старшие модели линейки Intel Battlemage будут оснащены ещё более внушительными объёмами памяти, вплоть до 16 ГБ. Эти карты также будут ориентированы на средний ценовой сегмент, что делает их потенциально конкурентоспособными с предложениями Nvidia и AMD.