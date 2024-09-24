Продажи в России начнутся в ближайшее время.

Компания Chery представила подробности о своём новом флагманском кроссовере Tiggo 9, рассчитанном на семь пассажиров. Особое внимание в интерьере Tiggo 9 уделено качеству используемых материалов. Натуральная кожа с перфорацией украшает сиденья, обеспечивая не только эстетическое удовольствие, но и комфорт при длительных поездках. Стильные текстурированные вставки на передней панели, имитирующие натуральное дерево, добавляют салону нотку утончённости и премиального характера.

Водительское кресло оснащено электрическими регулировками в восьми направлениях, что позволяет каждому подобрать идеальное положение за рулём. Встроенная функция массажа и память настроек сидений — это шаг вперёд в повышении удобства управления автомобилем, особенно в дальних поездках.

Одним из главных технологических преимуществ Chery Tiggo 9 является его продвинутая мультимедийная система. В салоне установлены два высококачественных экрана: 10,3-дюймовая цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый центральный дисплей с разрешением Ultra HD. Эти экраны позволяют водителю и пассажирам всегда быть в курсе всей важной информации, а также наслаждаться мультимедийным контентом.

Современные автомобили трудно представить без интеграции со смартфонами. Chery Tiggo 9 поддерживает как Apple CarPlay, так и Android Auto, что позволяет владельцам легко подключать свои устройства для прослушивания музыки, использования навигации или общения через мессенджеры без отвлечения от дороги. Дополнительным удобством стали сенсорные кнопки с тактильной обратной связью.

По информации от Chery, российские продажи нового кроссовера Tiggo 9 начнутся в ближайшее время.