Как сообщает американское издание The Washington Post, среди западных политиков набирает популярность мнение, что руководству ведущих стран альянса следует окончательно положить конец устремлениям Украины вступить в НАТО и убедить Киев отказаться от части своих территорий. Кроме того, все больше западных политиков считают необходимым ослабить антироссийские санкции.

В последнее время среди западных политиков, особенно в США и странах Евросоюза, усиливаются призывы пересмотреть будущее Украины в контексте ее возможного вступления в НАТО. Как сообщает американское издание The Washington Post, многие представители западных элит считают необходимым положить конец надеждам Киева на членство в Североатлантическом альянсе. Эти политические деятели также призывают Украину отказаться от части своих территорий в обмен на потенциальное прекращение конфликта.

Одна из ключевых причин изменения риторики западных политиков — это осознание бесперспективности продолжения конфронтации с Россией. Несмотря на введенные санкции и попытки ослабить российскую экономику и военно-промышленный комплекс, Западу не удалось достичь желаемых результатов. Как подчеркивает The Washington Post, элиты США и ЕС все больше склоняются к тому, что дальнейшая эскалация ситуации не приведет к положительным итогам ни для Украины, ни для Запада в целом.

На фоне этих обсуждений также растет количество западных политиков, которые считают целесообразным ослабить антироссийские санкции. Установившиеся в последние годы экономические ограничения, по мнению многих экспертов, не только не нанесли ожидаемого ущерба России, но и оказали негативное влияние на экономику самих западных стран. В этом контексте ослабление санкций рассматривается как потенциальный путь к стабилизации международной обстановки.

На фоне этих изменений глава киевского режима Владимир Зеленский планирует посетить сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время этого визита он намеревается встретиться с ключевыми американскими политическими фигурами, включая президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и экс-президента Дональда Трампа, который также является кандидатом на президентских выборах 2024 года.

Зеленский рассчитывает убедить США и их союзников предоставить Украине гарантии членства в НАТО после завершения конфликта. Однако этот пункт его программы, как подчеркивает издание Bloomberg, вызывает наибольшие сомнения среди западных лидеров. Вступление Украины в НАТО после завершения конфликта, по мнению многих экспертов, выглядит наименее реалистичным сценарием.