Московский Политех и компания «Руслет», отечественный производитель канатных дорог, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства будет разработана канатно-транспортная система с полноуправляемым подвижным составом. Разработка ляжет в основу создания в городах канатного такси — современного экологичного скоростного транспорта.

Московский Политех и компания «Руслет», ведущий российский производитель канатных дорог, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках этой инициативы планируется разработка канатно-транспортной системы, оснащённой полноуправляемым подвижным составом. Данный проект станет основой для создания канатного такси — современного, экологически чистого и быстрого городского транспорта. Об этом официально заявили представители пресс-службы Московского Политеха.

Генеральный директор компании «Руслет» Дмитрий Сидорович рассказал о перспективах этого проекта. По его словам, цель — трансформировать традиционные канатные дороги в «зелёный» транспорт будущего для крупных городов. Совместно с Московским Политехом, «Руслет» намерен предложить Москве и другим регионам России эффективное транспортное решение.

По словам Сидоровича, основное отличие канатного такси заключается в его гибридной природе. Это не просто модернизированная канатная дорога — это полностью управляемая система, в которой каждая кабина движется независимо и может быть вызвана по требованию пассажира. Кабины оснащены индивидуальными приводами, что позволяет им двигаться между станциями без необходимости останавливаться на каждой из них. Это делает систему похожей на умный транспорт: кабины могут ускоряться, тормозить, открывать двери на нужных станциях и даже пропускать те, где нет пассажиров.

Канатное такси обещает стать решением многих проблем мегаполисов, таких как пробки и нехватка парковочных мест. Дмитрий Сидорович подчёркивает, что этот вид транспорта не только снизит зависимость от автомобильных дорог, но и обеспечит высокую мобильность жителей крупных городов.

Разработка и производство канатного такси будут осуществляться на заводе «ТверьКанатДор», расположенном в особой экономической зоне «Эммаусс» в Тверской области. В 2024 году президент России Владимир Путин поставил задачу развивать рынок отечественного канатного оборудования, и правительство уже приняло ряд мер государственной поддержки для реализации этих планов.



