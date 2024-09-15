Правда, видео создано на основе фотографий радиотелескопа. В центре внимания звезда R Doradus (R Золотой Рыбы) — красный гигант, расположенный от нас на расстоянии всего около 180 световых лет, что по космическим меркам крайне мало. Благодаря небольшому расстоянию до звезды, а также её гигантским размерам — она примерно в 350 раз крупнее Солнца, хотя весит примерно столько же — её удалось заснять с таким разрешением, что на поверхности можно легко различить конвекционные пузыри.

Астрономия достигла нового уровня с недавним открытием, когда ученые представили видео, на котором звезда R Doradus (R Золотой Рыбы) показана не как точка, а как реальный диск с детализированными объектами на её поверхности. Это открытие стало возможным благодаря передовым технологиям и обсерватории ALMA.

R Doradus — это красный гигант, находящийся на расстоянии около 180 световых лет от Земли. Для космических стандартов это довольно близко. Несмотря на огромное расстояние, звезда имеет внушительные размеры: она примерно в 350 раз больше нашего Солнца по объему, хотя её масса сопоставима с солнечной. Эти факторы сделали возможным получение таких детализированных изображений.

Научное видео, представляемое общественности, является результатом множества снимков, сделанных в радио диапазоне, а не в оптическом. Для этого использовалась обсерватория ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Эта обсерватория способна наблюдать объекты в радиодиапазоне, что позволяет раскрыть детали, недоступные обычным оптическим телескопам.

Одной из главных особенностей видео является изображение конвекционных пузырей на поверхности звезды. Эти пузыри представляют собой огромные структуры, размеры которых в 75 раз превосходят размеры нашего Солнца. Эти процессы играют ключевую роль в динамике звезды и её внешнем виде.

Это первый случай, когда такие детали удалось запечатлеть на звезде за пределами нашей солнечной системы. Ранее подобные изображения были доступны только для Солнца. Это открытие предоставляет астрономам уникальную возможность изучить конвекционные процессы на других звездах, что может дать новые инсайты о внутреннем строении и эволюции звёзд.