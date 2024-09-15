Это не означает, что AMD перестаёт заниматься потребительскими решениями, но это может означать, что в ближайшем будущем компания всё больше внимания будет уделять ЦОД, и не факт, что не в ущерб клиентским продуктам.

Компания Nvidia уже давно делает ставку на искусственный интеллект, и её доходы от продаж ускорителей для ИИ значительно превышают продажи видеокарт. Этот тренд укрепляется с каждым годом, и AMD не осталась в стороне — она также адаптировала свою стратегию, чтобы сосредоточиться на решениях для центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Недавно генеральный директор AMD, Лиза Су, прямо заявила, что компания теперь «в первую очередь ориентирована на центры обработки данных». Это подтверждается тем, что основную часть доходов корпорации приносят серверные процессоры Epyc и ускорители для ИИ Instinct. Только в последнем квартале более половины всей выручки AMD приходилось на серверные решения.

Этот рост не был случайностью. AMD долгое время наращивала свои возможности в сфере центров обработки данных, и теперь компания готова бросить вызов лидерам рынка, таким как Nvidia.

Компания Nvidia долгое время лидировала в области графических процессоров, но с ростом интереса к искусственному интеллекту её приоритеты изменились. Сегодня Nvidia зарабатывает огромные суммы благодаря продажам ускорителей для ИИ, что выводит её на новый уровень. Этот успех стал возможен благодаря раннему вхождению на рынок ИИ и постоянным инновациям в этой сфере.

Рост рынка ИИ и увеличение числа центров обработки данных изменили ландшафт высоких технологий. Теперь центры обработки данных и ИИ становятся ключевыми направлениями для большинства крупных компаний, включая AMD и Nvidia.

Несмотря на то, что AMD делает упор на корпоративные решения, это не значит, что она полностью откажется от потребительского сегмента. Однако, по мере того как компания увеличивает своё присутствие на рынке центров обработки данных, существует риск того, что ресурсы для разработки новых продуктов для обычных пользователей могут сократиться.

Это может привести к снижению темпов развития в потребительском сегменте, но с другой стороны, фокус на высокодоходные серверные решения позволит AMD увеличить прибыль и расширить влияние на мировом рынке.

AMD находится на пути к тому, чтобы составить серьёзную конкуренцию Nvidia на рынке ИИ. В то время как Nvidia продолжает доминировать, AMD делает решительные шаги, чтобы укрепить свои позиции. Успех серверных процессоров Epyc и ускорителей для ИИ Instinct доказывает, что AMD способна адаптироваться и предлагать инновационные решения, востребованные на рынке.

С ростом числа компаний, ориентированных на внедрение ИИ, конкуренция на этом рынке будет только усиливаться. Вопрос в том, сможет ли AMD продолжать наращивать свою долю и догнать Nvidia в этом быстроразвивающемся сегменте.