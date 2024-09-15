Учитывая, что PS5 уже несколько лет наращивает продажи примерно в том же темпе, что и PS4, возможно, для PlayStation 5 Pro справедливы такие прогнозы.

Sony представила новую PlayStation 5 Pro, и тут же возникли споры вокруг её цены в 700 долларов. Несмотря на то, что это консоль без оптического привода, аналитики уверены — PS5 Pro создана для узкой аудитории, и её покупатели — это прежде всего преданные фанаты бренда.

Аналитик MIDiA Research, Рис Эллиотт, отметил, что PS5 Pro нацелена на самых преданных поклонников PlayStation. По его мнению, консоль может разойтись тиражом в 13–15 миллионов единиц, несмотря на высокую цену.

«Цена вполне ожидаема, ведь PS5 Pro — это премиум-продукт для активных игроков. 700 долларов — это максимальная сумма, которую Sony может запросить, оставаясь в пределах разумного», — считает Эллиотт. Он также добавляет, что эта цена приемлема для тех, кто уже привык платить за дополнительные аксессуары, будь то высококлассные контроллеры или такие устройства, как PlayStation Portal. Однако, если бы цена была выше, это могло бы вызвать серьёзное недовольство среди игроков.

Почему 700 долларов — это не так много?

Многие игроки задаются вопросом: почему PS5 Pro стоит так дорого, особенно если сравнивать её с базовыми моделями других консолей? Например, Xbox Galaxy Black Edition с объёмом памяти в 2 ТБ и Blu-ray приводом стоит 600 долларов. Но если взглянуть на характеристики, становится понятно, что PS5 Pro предлагает больше за свои деньги. Она обладает улучшенной производительностью, что делает её привлекательной для тех, кто ищет лучшее качество игры. Кроме того, современные консоли вроде PS5 Pro и Series X нацелены на долгосрочную перспективу, а их цена отражает инновационные решения, которые будут актуальны на протяжении всего поколения.

Будущее PS5 Pro: будет ли успех?

Ещё один важный вопрос — как PS5 Pro будет реализована на рынке и насколько хорошо она оправдает ожидания пользователей? Все зависит от доступности и возможностей игр, которые будут поддерживать её уникальные функции. Если новинок будет достаточно, PS5 Pro может стать таким же успешным продуктом, как PS4 Pro, которая также нацеливалась на нишу геймеров, требующих максимальной производительности. Аналитики полагают, что за всё время поколения может быть продано от 13 до 15 миллионов консолей PS5 Pro, что сопоставимо с продажами PS4 Pro.

Продукт для узкой аудитории

При всём этом, нельзя забывать, что PS5 Pro — это консоль для ограниченной аудитории. Её основная цель — не увеличить базу пользователей PlayStation, а удовлетворить потребности тех, кто уже давно является преданным фанатом бренда. На данный момент более 50 миллионов пользователей продолжают использовать PS4. Некоторые из них, возможно, задумаются об обновлении на PS5 Pro, даже несмотря на высокую цену. Sony активно продвигает консоль как «лучший способ играть в GTA 6», и это вполне логично — предстоящий релиз этой игры станет событием мирового масштаба, и многие захотят испытать его в максимальном качестве.

Специальные выпуски PS5 Pro

Ожидается, что Sony продолжит свою традицию выпускать специальные версии консоли под крупные игровые релизы, как это было с PS4 Pro и такими играми, как Spider-Man и Monster Hunter. Вероятно, мы увидим нечто подобное и для PS5 Pro, особенно с играми вроде GTA 6 и новых частей Assassin's Creed и Monster Hunter.

Сравнение с PS4 Pro

Интересно отметить, что на долю PS4 Pro пришлось около 15% от всех продаж PS4, что составляет примерно 15 миллионов единиц. Если учитывать, что PS5 продаётся примерно такими же темпами, что и её предшественница, то подобные прогнозы могут оказаться вполне реальными и для PS5 Pro.

Однако, стоит помнить, что PS4 Pro стоила 400 долларов на старте, что было равно цене базовой PS4. В то же время PS5 Pro заметно дороже, особенно если сравнивать её с PS5 Digital Edition, что может стать дополнительным барьером для некоторых покупателей.