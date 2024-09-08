Часы Amazfit T-Rex 3 выпускаются с рядом значительных обновлений, включая дисплей, встроенную память и время работы батареи.

На выставке IFA 2024 презентовали новую модель смарт-часов Amazfit T-Rex 3, которая дополнила серию выносливых устройств. Эта модель получила ряд значительных обновлений, включая улучшенный дисплей, увеличенную память и более длительное время работы от батареи.

Среди основных характеристик T-Rex 3 — большой AMOLED-дисплей размером 1,5 дюйма с разрешением 480 x 480 пикселей, что наглядно превосходит предыдущую модель T-Rex Ultra с её 1,39-дюймовым экраном. Он стал ярче (2000 кд/м²) и прочнее благодаря стеклу Gorilla Glass и поддерживает сенсорное управление в перчатках. Количество встроенной памяти увеличилось до 32 ГБ — это в восемь раз больше, чем у предшественника.

Часы способны отслеживать сердечный ритм, уровень кислорода в крови и даже температуру кожи. Поддержка 170 спортивных режимов и защита от воды (10 АТМ) делают их идеальными для фридайвинга на глубине до 45 метров. Аккумулятор ёмкостью 700 мА·ч обеспечивает до 27 дней работы в стандартном режиме и до 81 дня в режиме часов. Цена новых часов составляет 299 долларов в США и 299 евро в Европе.

Amazfit T-Rex 3 также оборудованы встроенным GPS, что позволяет точно отслеживать маршруты во время тренировок на открытом воздухе, не прибегая к помощи смартфона. Интеллектуальный помощник на базе ИИ предоставляет пользователю персонализированные рекомендации по тренировкам и восстанавливается, а также помогает управлять повседневными задачами, такими как напоминания и уведомления о сообщениях.

Дополнительно, новинка поддерживает синхронизацию с различными приложениями для здоровья и фитнеса, что позволяет пользователям отслеживать свои достижения в удобном для них формате. Стильный и защищённый корпус из углеродного волокна и нержавеющей стали привносит элемент прочности и элегантности, а всевозможные варианты стилей и ремешков позволяют каждому найти свой уникальный образ.

Не стоит забывать и о интеграции с другими устройствами Amazfit. T-Rex 3 легко подключаются к смарт-браслетам и другим носимым гаджетам, создавая целую экосистему для мониторинга физической активности и здоровья. Это делает их идеальным выбором для людей, стремящихся к активному образу жизни и заботящихся о своем здоровье.