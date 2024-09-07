Как и Nissan Armada 2025 года для США, новый Nissan Patrol лишился старого атмосферного V8. Однако Patrol все еще можно купить без турбированного мотора и электрификации.

Nissan представил модель Patrol 2025 года, которая стала седьмым поколением автомобиля, сменив предшественника после целых 14 лет на рынке. В отличие от Nissan Armada 2025 года, который доступен в США, новый Patrol утратил атмосферный V8, однако сохраняет возможность выбора между традиционным и турбированным двигателями.

В Nissan Armada 2025 установлен современный 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, заимствованный у Infiniti QX80, обеспечивающий 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Тем не менее, для некоторых рынков Patrol также предлагает базовый 3,8-литровый V6 без турбонаддува, который развивает 316 л.с. и 386 Нм крутящего момента.

Новый Nissan Patrol будет доступен в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и нескольких других странах региона GCC. В Австралии модель также известна как Patrol и поступит в продажу с 1 ноября. Дизельная версия пока не была представлена.

Новый Nissan Patrol 2025 сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн, что делает его привлекательным выбором для любителей SUV. Обновленная внешность автомобиля выделяется массивной решеткой радиатора, агрессивными линиями кузова и светодиодной оптикой, создавая узнаваемый и внушительный облик. Интерьер также претерпел изменения: он стал более удобным и высококачественным, с использованием современных материалов и технологий.

Помимо разнообразия двигателей, Nissan акцентирует внимание на системе полного привода, которая теперь обеспечивает ещё более уверенное поведение автомобиля на разных типах местности. Это особенно важно для тех, кто планирует использовать Patrol для внедорожных поездок. Кроме того, обновленная подвеска обещает улучшенную управляемость и комфорт, что не может не вызвать интерес у поклонников этой модели.

С системой мультимедиа NissanConnect новый Patrol предоставляет пользователям доступ к множеству функций, включая навигацию, потоковую передачу музыки и возможность интеграции смартфонов. Это позволяет водителям оставаться на связи и получать удовольствие от поездки. С такими характеристиками новинка наводит на мысль, что на рынке внедорожников появился достойный конкурент, готовый покорять как городские улицы, так и бездорожье.