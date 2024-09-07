Источник напоминает, что НАМИ давно «ассоциируется с российской люксовой маркой автомобилей Aurus, которая призвана обеспечивать комфортное передвижение руководителей высшего ранга в государстве».

Согласно инсайдерской информации, ведущая научная организация России в области автомобилестроения НАМИ планирует закупить Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic, об этом сообщает Telegram-канал No Limits, ознакомившийся с документами закупки.

Институт готов потратить на этот автомобиль 59 миллионов рублей. В Германии такая машина стоит приблизительно 550 тысяч евро. Зачем НАМИ нужна немецкая модель, если у нас уже налажено собственное производство? Можно предположить, что покупка может быть связана с изучением каких-либо технологий. Однако вызывает вопрос требование о наличии подготовки для установки флагштоков.

Источник напоминает, что НАМИ уже давно ассоциируется с российским брендом автомобилей класса люкс Aurus, предназначенным для обеспечения комфортной перевозки высокопоставленных чиновников.

Бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic соответствует стандартам защиты B7/VR10. Он может противостоять выстрелам из снайперской винтовки, а бронированное днище должно выдерживать взрыв двух осколочных гранат. Шины защищены от проколов, присутствует система пожаротушения. Автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 6,0 литра мощностью 612 л.с., его снаряженная масса составляет 4,3 тонны.

Покупка Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic может оказаться стратегически обусловленной, учитывая высокий уровень защиты и современных технологий, которым обладает этот автомобиль. Специалисты НАМИ, возможно, планируют адаптировать полученные знания и опыт к разработке собственного брендированного транспорта Aurus, который уже завоевывает популярность среди госслужащих и предпринимателей. Это также может быть шагом к интеграции элементов безопасности и комфорта, необходимых для автомобилей VIP-класса.

Интерес к немецкой модели может указывать на существующие недостатки в производстве Aurus, которые требуется улучшить. Несмотря на наличие сильного местного производства, иногда заимствование зарубежного опыта становится необходимым для повышения конкурентоспособности. Возможно, этот шаг предполагает не только изучение надежности и технологий, но и внедрение их в дальнейшую разработку Aurus.

Тем не менее, наличие требования о подготовке для установки флагштоков порождает дополнительные вопросы о целях этого приобретения. Возможно, НАМИ всерьез рассматривает более широкое использование Mercedes-Benz для официальных мероприятий, что добавляет новый уровень к уже существующим практикам использования автомобилей класса люкс в государственных структурах.