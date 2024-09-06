Миссии NASA, включающие исследования Марса и программу Artemis являются основными целями для кибератак.

Конгрессмены Максвелл Алехандро Фрост и Дон Бейер представили новый законопроект, который требует от NASA пересмотреть своё отношение к закупкам и разработке космических аппаратов с учётом вопросов кибербезопасности.

Миссии NASA, включая исследования на Марсе и программу Artemis, используют передовые технологии и представляют собой главные цели для кибератак. Недавние результаты аудита Счетной палаты США показали наличие серьезных уязвимостей в текущей системе киберзащиты агентства. Хотя NASA уже имеет определённые требования по кибербезопасности для запущенных аппаратов, нет никаких обязательных правил, касающихся интеграции этих мер на этапах проектирования и закупок.

Новый законопроект обязывает NASA обновить свою политику закупок в пределах 270 дней, чтобы плавно внедрить киберзащиту на начальных этапах создания аппаратов. Однако критики указывают на недостаточную скорость реакции агентства на угрозы, отмечая, что проблемы были известны с 2019 года. Законодатели стремятся помочь малым подрядчикам с соблюдением этих требований, не мешая инновационному процессу.

Новый закон также предполагает создание единого центра кибербезопасности, который будет заниматься координацией усилий NASA в этой области. Это поможет обеспечить единообразие в подходах к защите космических аппаратов и систем, а также позволит более эффективно выявлять и реагировать на потенциальные угрозы. Законопроект рассматривает возможность создания грантовых программ для малых и средних предприятий, участвующих в разработке космической техники.