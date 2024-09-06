Российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет SJ-100 является новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что импортозамещённая версия самолета SJ-100 может выйти на зарубежный рынок.

SJ-100 представляет собой новую модификацию Sukhoi Superjet 100, с максимальной степенью импортозамещения компонентов, запущенную в ответ на введённые против России западные санкции. Кроме того, наряду с замещением компонентов, совершенствуются процессы, направленные на повышение надёжности систем, улучшение комфорта, безопасности и поддержание летной годности.

Министр отметил, что развивая SJ-100, необходимо учитывать требования международных стандартов, таких как сертификаты FAA и EASA, чтобы обеспечить конкурентоспособность на зарубежных рынках. Для достижения этого, нужно провести ряд испытаний и сертификационных процессов, а также развивать сотрудничество с зарубежными авиапроизводителями и системными интеграторами.

Кроме того, Алиханов подчеркивает, что SJ-100 должен стать универсальным решением для разных сегментов авиаперевозок. Важным шагом в этом направлении станет разработка различных модификаций самолета, что позволит привлечь более широкий круг клиентов, включая государственные и частные авиакомпании стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Также необходимо создать эффективную маркетинговую стратегию, направленную на формирование имиджа авиапарка, выполненного на базе отечественных технологий. При положительных результатах тестирования и сертификации самолета на международных рынках, экспортный потенциал SJ-100 мог бы значительно увеличить объемы производства и способствовать развитию российской авиастроительной отрасли.