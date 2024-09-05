Это произошло после того, как WazirX объявила, что пользователям разрешено выводить с биржи до 66% своих криптоактивов в индийских рупиях, хотя до открытия вывода оставалась еще неделя.

Хакер, совершивший взлом на платформе WazirX, перевёл 2 600 эфиров в криптомиксер Tornado Cash. Данное событие было раскрыто платформой Cyvers, специализирующейся на безопасности блокчейнов. Параллельно, DeBank, ещё одна платформа для отслеживания криптовалютных транзакций, отметила, что 2 сентября на счёте злоумышленника находилось криптоимущество на сумму 6,7 миллиона долларов. В итоге, всего за один час хакер совершил 26 транзакций по 100 ETH, оставив на счету лишь 154 тысячи долларов.

Этот инцидент произошёл после того, как WazirX сообщила о возможности вывода до 66% своих активов в индийских рупиях, хотя фактическое открытие вывода планировалось на 9 сентября. Биржа смогла запустить процесс вывода раньше, чтобы пользователи смогли быстрее получить доступ к своим средствам.

23 августа WazirX объявила, что 34% средств клиентов в индийских рупиях заморожены из-за расследования правоохранительных органов. После взлома 18 июля компания постепенно восстанавливает свои финансовые операции. Эксперт Джордж Гви из Kroll предположил, что пользователи, пострадавшие в результате взлома, смогут вернуть лишь 55-57% своих средств.

После взлома на платформе WazirX, ситуация вокруг криптобиржи остаётся напряжённой. С каждым новым днём пользователи всё чаще задаются вопросом о безопасности своих активов. Хотя вывод средств был запущен раньше срока, многие клиенты опасаются, что подобные инциденты могут повториться, особенно с учётом того, что 34% активов уже заморожены. Это создает дополнительное давление на биржу, заставляя её искать способы укрепить свою систему безопасности.

Специалисты по кибербезопасности продолжают анализировать действия хакера и механизм работы Tornado Cash, который позволяет анонимизировать транзакции. Независимые эксперты утверждают, что подобные случаи подрывают доверие к экосистеме криптовалют, и решение проблем с безопасностью должно стать приоритетом для всех платформ.

На фоне этих событий регуляторы в Индии начинают более активно обсуждать необходимость жесткого контроля за криптовалютными биржами. Это может привести к новым требованиям к прозрачности и отчетности, что также может сказаться на развитии криптоиндустрии в стране. Инвесторы остаются на чеку, ожидая дальнейших новостей и действия со стороны платформ для обеспечения безопасности своих капиталов.