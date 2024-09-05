За период с января по август 2024 года в России было продано 1 173 614 новых транспортных средств всех типов. Как подсчитали в Минпромторге, это на 52% больше показателей того же периода прошлого года. Рынок новых электрокаров прибавил сразу 86%.

Российский рынок автомобилей увеличился в полтора раза. В период с января по август 2024 года в стране было реализовано 1 173 614 новых автомобилей различных типов. По данным Минпромторга, это на 52% превышает показатели за аналогичный промежуток прошлого года. Продажа новых электромобилей возросла на впечатляющие 86%.

Количество продаж легковых автомобилей с начала 2024 года достигло 994 644 единиц, что означает 63% роста по сравнению с прошлым годом. В августе в России было реализовано 146 354 легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в августе 2023 года, и на 9% больше по сравнению с июлем 2024 года. Объём продаж лёгкого коммерческого транспорта увеличился на 37% за год и на 16% в августе.

С начала года в стране продали 13 763 электромобиля, что на 86% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда продажи составили 7412 единиц. Однако доля локально произведённых электрокаров снизилась с 22% до 19%, тогда как общий объём продаж автомобилей отечественного производства вырос на 32% — с 389 609 до 516 163 машин. По данным предыдущего отчета, продажи с января по июль 2024 года возросли на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако темпы роста постепенно снижаются.

В контексте роста автомобильного рынка России стоит отметить, что производители активно адаптируются к новым условиям, стремясь насытить рынок актуальными моделями. Увеличение спроса на легковые автомобили обусловлено не только восстановлением экономики после пандемии, но и растущей конкуренцией среди автопроизводителей. Многие бренды запускают новые партии моделей, что способствует дальнейшему росту интереса со стороны потребителей.

Интересно, что наряду с увеличением продаж легковых автомобилей, сегмент легкого коммерческого транспорта также демонстрирует положительную динамику. Это говорит о развитии малого и среднего бизнеса, который активно обновляет автопарки для улучшения логистики и повышения эффективности. Поддержка со стороны государства и программы утилизации способствуют увеличению количества новых автомобилей на дорогах.

Несмотря на значительное увеличение объемов продаж, важно, чтобы производители обратили внимание на качество и надежность, так как это станет ключевым фактором удержания клиентов в условиях растущей конкуренции и разнообразия на рынке.