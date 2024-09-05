До этого из-за обнаружения неполадок в двигательной системе самолет Airbus A350, который следовал из Гонконга в Цюрих, был вынужден вернуться в Гонконг. После этого началась проверка других самолетов этой модели.

В двигателях Rolls-Royce, установленных на самолетах Airbus A350, выявлены неисправности, что привело к отмене множества рейсов. Об этом сообщила авиакомпания Cathay Pacific Airways из Гонконга, которая отменила 48 запланированных вылетов на 3 сентября.

Ранее один из A350, летевший из Гонконга в Цюрих, был вынужден вернуться обратно из-за проблем с двигательной системой. В результате этого инцидента началась проверка других самолетов этой модели.

В заявлении Cathay Pacific Airways отмечается, что эта неисправность стала первой подобной для A350 в мире. Авиакомпания уже уведомила производителей самолетов о возникшей проблеме и заказала необходимые детали для замены дефектных узлов.

Самолеты A350 оснащаются двигателями британской компании Rolls-Royce, и Cathay Pacific использует их с 2016 года.

Авиакомпания Cathay Pacific Airways приняла решение отменить рейсы после того, как один из самолетов A350 столкнулся с серьезными проблемами, связанными с двигателями Rolls-Royce. Несмотря на то, что A350 зарекомендовал себя как надежная модель, инцидент выявил потенциальные слабые места в двигательной системе, что может поставить под угрозу безопасность полетов. Правоохранительные органы Гонконга уже начали расследование, чтобы выяснить причины неисправности.

Производитель двигателей Rolls-Royce выпустил официальное заявление, в котором выразил готовность сотрудничать с Cathay Pacific и поддерживать их в решении возникших проблем. Компании призывают к спокойствию и уверяют, что все необходимые меры будут предприняты для устранения неисправностей. В то же время авиакомпания рекомендовала своим пассажирам следить за обновлениями и планировать свои поездки с учетом возможных изменений в расписании.

Неисправности двигателей могут иметь серьезные последствия не только для Cathay Pacific, но и для других авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты A350.