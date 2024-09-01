На данный момент Voyah Courage — чистый электромобиль, но позже ожидается премьера гибридной версии. В базе — один электромотор мощностью 292 л.с. Промежуточный вариант — тоже с одним электромотором, но уже мощностью 313 л.с. А вот топовая версия полноприводная, с двумя моторами мощностью 435 л.с.

На автосалоне в Чэнду премиум-бренд Voyah, принадлежащий Dongfeng, представил свой новый кроссовер под названием Voyah Courage. Ключевым моментом стало объявление стартовой цены — с предварительной покупкой авто предлагается за 209,8 тыс. юаней, что составляет около 29,5 тыс. долларов или 2,5 млн рублей. Это делает Voyah Courage дешевле своего предшественника Voyah Free.

Кроссовер на данный момент является полностью электрическим автомобилем, но также ожидается выпуск гибридной версии. Базовая комплектация включает один электродвигатель с мощностью 292 л.с., в то время как промежуточная версия обладает мощностью 313 л.с. Топовая модификация будет полноприводной с двумя моторами, развивающими 435 л.с.

Что касается батарей, доступные варианты имеют ёмкость от 76,9 до 108,7 кВт⋅ч, обеспечивая диапазон пробега от 570 до 901 км. Voyah Courage точно появится на белорусском рынке, есть вероятность и его завоза в Россию.

Кроссовер Voyah Courage привлекает внимание благодаря современному дизайну и технологичному оснащению. Автомобиль имеет обтекаемые линии и выразительные фары, которые придают ему спортивный вид. Интерьер кроссовера выполнен в premium-стиле с использованием качественных материалов, включая кожаную отделку и деревянные вставки. Кроме того, он оборудован последними технологическими новинками, такими как мультимедийная система с большим сенсорным экраном и продвинутые функции помощи водителю.

Управление автомобилем обеспечивает не только комфорт, но и безопасность. В стандартную комплектацию входят системы активной безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении и автоматическое экстренное торможение. Эти функции дополняют опыт вождения, делая его более безопасным и приятным.

Voyah Courage станет доступнее для покупателей благодаря многочисленным программам финансирования и льготному налогообложению для электромобилей. Это делает его привлекательным выбором на фоне растущего интереса к экологически чистым транспортным средствам. Полная программа продаж кроссовера ожидается в начале следующего года, что уже создает широкий интерес среди потенциальных покупателей.