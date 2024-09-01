Это подстегнуло спрос — машины новым покупателям выдаются без перерыва. Хитом распродажи стала Lada Granta в исполнении Special Edition (в российской гамме такой комплектации нет).

Хитом распродажи стала Lada Granta Special Edition. Импортёр Lada в Беларуси недавно представил значительные скидки на автомобили этого бренда, что привело к увеличению спроса. Модель Granta, выполненная в специальном издании, комплектуется 1.6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. Ценник на этот автомобиль составляет 32,5 тысячи белорусских рублей (900 тысяч российских).

Помимо этого, в распродаже принимает участие Lada Vesta Special Edition. Седан, имеющий кондиционер и пакет ESP с 1.6-литровым 106-сильным мотором, доступен за 44,2 тысячи белорусских рублей — это эквивалентно 1,22 миллиона рублей российских. В России аналогичная Vesta Comfort’24 стоит 1,514 миллиона рублей.

Также предлагается универсал Lada Vesta SW Special Edition за 46,4 тысячи белорусских рублей (1,283 миллиона российских) и Lada Vesta SW Cross за 51,9 тысячи белорусских рублей (1,435 миллиона российских).

Скидки на автомобили Lada привлекают внимание не только местных автолюбителей, но и автомобилистов из соседних стран. Учитывая экономические реалии, такие цены становятся весьма привлекательными. Особенно это касается моделей с ограниченными изданиями, таких как Lada Granta Special Edition, которая предлагает отличные характеристики за разумную цену. Покупатели отмечают хороший уровень комфорта и надежности, что делает эту модель неплохим выбором для городских условий и загородных поездок.

Также стоит отметить привлекательность Lada Vesta Special Edition. Этот седан не только оснащен современными технологиями, такими как система ESP и кондиционер, но и разница в цене с российскими аналогами делает его желанным вариантом для тех, кто хочет сэкономить. В условиях растущего интереса к автомобилям с хорошим соотношением цена-качество, Lada успешно занимает свою нишу на рынке.

Эксперты отмечают, что такая активная распродажа может значительно повысить лояльность к бренду Lada и привлечь новых покупателей. В условиях ослабления национальной валюты и экономической нестабильности, автомобили Lada остаются доступными и востребованными, что подтверждается ростом продаж.