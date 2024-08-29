Согласно аналитической платформе Dune Analytics, большую часть транзакций через Runes прошла в первые два месяца после запуска.

Протокол Runes осуществил 15,6 миллиона транзакций с NFT за четыре месяца. Запущенный в апреле 2024 года на блокчейне Bitcoin, данный протокол принес $162,4 миллиона в виде комиссий.

По данным аналитической платформы Dune Analytics, большая часть операций произошла в первые два месяца после начала работы. В этот период среднее количество транзакций превышало 300 000 в день. 23 апреля NFT-инвесторы осуществили свыше одного миллиона транзакций, что составило около 81,3% общей сети Bitcoin.

Однако в последние два месяца активность резко сократилась: теперь в Runes в среднем проходит только около 50 000 транзакций ежедневно. Это дало возможность Bitcoin восстановить ранее утраченные позиции. С 16 июля на главную криптовалюту приходится около 90% сетевой активности, а оставшиеся 10% распределены между Ordinals, BRC-20 и Runes.

Стоит отметить, что Runes изначально задумывался как эффективный наследник Ordinals и соперник BRC-20. На протяжении первых четырех месяцев Runes в большинстве случаев превосходил BRC-20 по количеству ежедневных транзакций, за исключением 13 дней, когда BRC-20 обошел своего менее опытного соперника.

Тем не менее, снижение активности Runes в последние месяцы привело к значительным изменениям на рынке NFT. Инвесторы начали более активно перетекать обратно к традиционным проектам, что повлияло на стоимость NFT, эмитируемых через Runes. Очевидно, что проект столкнулся с вызовами, связанными с поддержанием интереса со стороны пользователей, что, возможно, вызвано насыщением рынка и конкуренцией со стороны других протоколов.

Эксперты отмечают, что восстановление Bitcoin и уменьшение доли Runes на рынке могут быть следствием ошибок в стратегии маркетинга и отсутствия новых функциональных возможностей.