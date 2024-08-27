Дилеров обязывают проверить состояние стёкол при предпродажной подготовке и заменить элемент в случае повреждений.

АвтоВАЗ с готовностью объявил о бесплатной замене лобовых стекол для моделей Lada Vesta NG. Как стало известно из внутренней документации портала «Лада.онлайн», сервисная кампания включает обязательную проверку состояния стекол дилерами во время предпродажной подготовки. В случае наличия повреждений, стекло подлежит замене. Также предусмотрена замена лобовых стекол для уже проданных автомобилей, если владелец Vesta NG сообщит о трещинах и посетит дилерский центр.

Скорее всего, поврежденные стекла будут заменены на аналоги: детали, относящиеся к группе риска, имеют артикул 8450044484, а взамен будут устанавливаться стекла под артикулами 8450044485 или 8460018370. Как и прежде, АвтоВАЗ не раскрывает количество автомобилей, попадающих под отзывную кампанию.

Два месяца назад завод уже отзывал Lada Vesta NG по другой причине: выяснилось, что у моделей с китайским вариатором может возникнуть необходимость замены трансмиссии из-за недостатка масла.

На прошлой неделе в Тольятти возобновили производство Lada Vesta NG, обогатившуюся системой стабилизации и новыми опциями, ожидая, что система стабилизации станет стандартной функцией.

Также стоит отметить, что данная инициатива АвтоВАЗа направлена на повышение уровня безопасности автомобилей и удовлетворенности клиентов. Замена стекол без дополнительных затрат для владельцев Lada Vesta NG подтверждает стремление компании к качеству и готовность оперативно реагировать на возникшие проблемы.

Учитывая предыдущую отзывную кампанию, можно предположить, что предпринятые шаги являются частью более масштабной работы по улучшению надежности и безопасности моделей Lada. К тому же, производство новой версии Vesta NG с усовершенствованными опциями свидетельствует о том, что компания активно внедряет технологии и следит за современными тенденциями на рынке.