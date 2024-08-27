По данным компании Archived, 24 августа на долю Foundry USA приходилось 33,1% хешрейта сети BTC, а AntPool управлял 23,6% вычислительной мощности. Таким образом, в совокупности эти платформы контролировали 56,7% хешрейта блокчейна биткоина.

Пулы Foundry USA и AntPool контролируют более 51% хешрейта биткоина. Наращивая вычислительную мощность, они уже завоевали свыше половины хешрейта блокчейна биткоина.

По данным компании Archived, на 24 августа доля Foundry USA составляла 33,1% от хешрейта сети BTC, в то время как AntPool управлял 23,6% вычислительных ресурсов. В совокупности эти платформы контролировали 56,7% хешрейта, уверенно опережая ближайшего соперника, ViaBTC, который располагал лишь 13,4% хешрейта.

С января 2024 года мощность оборудования пользователей Foundry USA возросла более чем на 50%, достигнув на прошлой неделе 153,6 экзахеш в секунду. Хешрейт AntPool также увеличился, хотя и менее значительно: с 147,4 экзахеш в начале года до 162,6 экзахеш в августе, что соответствует росту на 10,3%. Теоретически Foundry USA и AntPool могли бы инициировать атаку на 51% на блокчейн биткоина, осуществив двойное расходование монет. Однако такая атака крайне маловероятна из-за колоссальных затрат, достигающих, по оценкам Crypto51, $1,5 млн в час.

Тем не менее, контроль над более чем 51% хешрейта представляет собой значительное влияние на экосистему Биткоина. Это создает риски для децентрализации сети, поскольку крупные пулы, такие как Foundry USA и AntPool, могут формировать блоки быстрее и оказывать влияние на правила консенсуса. В долгосрочной перспективе это может привести к потенциальным изменениям в протоколе и даже к расколам внутри сообщества.

Ситуация требует внимательного рассмотрения со стороны участников рынка и разработчиков, чтобы гарантировать, что децентрализация сети останется в центре внимания. Возможные шаги по улучшению ситуации включают поддержку менее крупных пулов и индивидуальных майнеров, что поможет развить более равномерное распределение хешрейта.

Кроме того, важно повышать осведомленность пользователей о рисках, связанных с концентрацией хешрейта. Сообщество должно активно обсуждать возможные решения, такие как внедрение алгоритмов, способствующих децентрализации майнинга и снижению влияния крупных игроков. Только совместные усилия могут предотвратить потенциальные угрозы для безопасности и устойчивости сети Биткоин.