Блокчейн TON был разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен назывался GRAM (GRM).

Курс криптовалюты Toncoin обрушился почти на 15% на фоне задержания Павла Дурова. По данным платформы Binance, это резкое падение отразило тревожные настроения вокруг токена, связанного с мессенджером Telegram.

Блокчейн TON, задуманный творческой командой Telegram под руководством братьев Дуровых, изначально носил название GRAM (GRM). В 2019 году долгие судебные разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США привели к обвинениям в незаконном проведении ICO и квалификации токенов Gram как ценных бумаг. В результате американский суд наложил запрет на выпуск этой криптовалюты.

12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, он вновь вернулся к теме TON, опубликовав пост в Telegram, в котором поддержал команду разработчиков, одновременно подчеркивая, что не имеет отношения к проекту. Попробовав возродить интерес к замороженному начинанию, Дуров оставил общество в ожидании дальнейших событий.

Ситуация вокруг Toncoin вновь привлекла внимание после недавних событий. Задержание Павла Дурова вызвало панику на рынке, что, в свою очередь, отразилось на котировках криптовалюты. Инвесторы стали опасаться, что дальнейшие задержания или расследования могут затормозить развитие блокчейна TON и негативно повлиять на его будущее. В условиях неопределенности многие решили сократить свои позиции, что и привело к резкому падению цен.

Несмотря на трудности, команда разработчиков TON продолжает активно работать над проектом, постоянно обновляя протокол и внедряя новые функции. Поддержка сообщества остается значительной, и многие пользователи ждут, что с течением времени ситуация стабилизируется.