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Финансовый портфель
Amazon инвестирует $19,5 млн в расширение своего центра обработки спутниковых данных
Эти инвестиции направлены на поддержку строительства дополнительного вспомогательного объекта площадью 3900 квадратных метров, что позволит ускорить темпы запусков спутников в рамках проекта Kuiper, включающего группировку из 3200 спутников.

Компания Amazon анонсировала инвестиции в размере 19,5 миллионов долларов на расширение своего центра спутниковых данных в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. Эти средства будут направлены на строительство нового вспомогательного сооружения площадью 3900 квадратных метров, что позволит увеличить темпы запусков спутников в рамках проекта Kuiper, который предполагает развертывание 3200 спутников.

По словам компании, новые вложения помогут выполнить обязательства по развертыванию половины спутниковой группировки к июлю 2026 года. Новый объект будет совместно использоваться с уже существующим, площадью 9300 квадратных метров, о котором было объявлено в прошлом году. Общие инвестиции в проект составят около 140 миллионов долларов.

Организация Space Florida согласилась компенсировать Amazon до 3,2 миллиона долларов на строительные расходы. Ожидается, что завершение работ по новому объекту состоится в начале 2025 года, а основное здание завершается в этом году. Оба сооружения будут задействованы для хранения и финальной подготовки спутников, произведенных в центре компании в Киркленде, штат Вашингтон.

Строительство нового сооружения в Космическом центре имени Кеннеди не только ускорит процесс подготовки спутников Kuiper, но и укрепит позиции Amazon на рынке спутниковой связи. Проект Kuiper направлен на обеспечение широкополосного доступа в интернет для пользователей по всему миру, включая отдаленные и труднодоступные регионы. Усиление инфраструктуры в рамках этого амбициозного плана свидетельствует о серьезных намерениях компании в области космических технологий.

#amazon #nasa #инвестиции #строительство #спутниковая связь #космические технологии #партнерство #space florida #проект kuiper #широкополосный доступ
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