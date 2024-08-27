Одна из основных проблем в развитии квантовых сетей заключается в хрупкости запутанных состояний в оптоволоконных кабелях.

Учёные из компании Qunnect Inc. в Бруклине сделали неожиданный шаг вперёд, запустив первую в мире квантовую сеть, расположенную под улицами Нью-Йорка. Эта сеть функционирует на протяженности 34 километров и демонстрирует впечатляющую точность компенсации в 99%.

Квантовые сети представляют собой инновационную технологию, использующую запутанные частицы, такие как фотоны, для передачи информации. Однако одним из главных вызовов в этой области является хрупкость запутанных состояний в оптоволоконных кабелях. Специалисты Qunnect разработали методику, позволяющую преодолевать эти трудности и обеспечивать качественную передачу сигналов.

В ходе эксперимента исследователи использовали 34-километровую оптоволоконную цепь под названием GothamQ, которая работала непрерывно в течение 15 дней, показывая 99,84% времени безотказной работы и обеспечивая передачу фотонов на скорости около 20 000 в секунду. Мехди Намази, соучредитель Qunnect, отметил, что это открывает новые горизонты для надёжных квантовых коммуникаций.

Успех этой сети даёт мотивацию для дальнейших экспериментов в области безопасности коммуникаций, что особенно важно в эпоху, когда киберугрозы становятся всё более изощрёнными. Квантовая сеть обещает значительно повысить уровень защиты передаваемой информации, благодаря принципам квантовой криптографии, которые делают информацию практически недоступной для перехвата.

Будущие исследования Qunnect также фокусируются на интеграции этой квантовой сети с существующими телекоммуникационными системами, что может создать основу для создания гибридных сетей, сочетающих лучшие качества классической и квантовой передачи данных.