Луис Гоуенд подчеркнул, что "в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента".

Товарооборот между Россией и африканскими государствами демонстрирует положительную динамику, и практически все 54 независимые страны континента выражают интерес к установлению многогранных отношений с Москвой. Об этом сообщил глава камерунской диаспоры в России и основатель Африканского бизнес-клуба Луис Гоуенд.

По его словам, если раньше доля России в товарообороте с Африкой не превышала 2%, то сегодня этот показатель возрос до 4%. Даже несмотря на то, что это все еще незначительная цифра, мать обстоятельства начали меняться.

Гоуенд отметил, что основной причиной таких изменений является новая геополитическая ситуация, возникшая после февраля 2022 года. В результате этого Россия активизировала свои усилия на Востоке и в Глобальном Юге. Он также добавил, что несмотря на существующие прозападные элиты в некоторых странах, население стремится к налаживанию положительных отношений с Россией.

Установление взаимовыгодных торговых отношений, обмен технологиями и инвестиции становятся ключевыми направлениями взаимодействия. Многие африканские страны заинтересованы в российском опыте в сферах энергетики, сельского хозяйства и добывающей отрасли, что создает благоприятные условия для совместных проектов.

Африка, обладая богатыми природными ресурсами и растущими рынками, представляет стратегически важный партнер для России. В ответ на спрос со стороны африканского континента, российские компании проявляют активность в инвестировании в местные экономики и создание совместных предприятий. К тому же, растущая роль Китая в регионе способствует усилению конкуренции, что подстегивает Россию к более активным действиям.

Таким образом, товарооборот между Россией и Африкой имеет все шансы на дальнейший рост. Стратегическое партнерство между двумя регионами может привести не только к экономическим выгодам, но и к укреплению политических позиций России на глобальной арене.