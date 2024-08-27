Модель Souyo S оснащена топовым APU Ryzen AI 9 HX 370 с графическим ядром Radeon 890M.

Недавно в интернете появился обзор на мини-ПК, использующий процессор Ryzen AI 9 HX 370 с встроенной графикой Radeon 890M. Хотя официальные модели мини-ПК с новыми Ryzen AI 300 выйдут только в октябре, тесты уже показывают впечатляющие результаты.

Данная модель Souyo S имеет увеличенный лимит мощности до 65 Вт, что значительно улучшает её производительность по сравнению с традиционными ноутбуками. Например, в игре Cyberpunk 2077 на минимальных настройках в разрешении Full HD и с активным режимом FSR Balanced, производительность составляет 80-90 кадров в секунду.

В других играх, таких как Starfield, Hogwarts Legacy и Horizon Forbidden West, производительность варьируется от 50 до 60 кадров в секунду. Даже в таких требовательных проектах, как Red Dead Redemption 2, можно достичь более 70 кадров в секунду без включения генератора.

Мини-ПК на базе Ryzen AI 9 HX 370 демонстрирует не только высокую производительность, но и эффективность в охлаждении, что критично для компактных систем. Кроме того, с поддержкой технологий AMD, таких как Smart Access Memory и FidelityFX, новый мини-ПК обеспечивает плавный и высококачественный игровой процесс.