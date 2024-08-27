Базовая модификация Jetour X50 с 1,5-литровым 113-сильным атмосферником и пятиступенчатой «механикой» будет доступна в единственной комплектации Comfort.

Кроссовер Jetour X50, который появился на московской выставке китайских автомобилей в конце июля, вскоре станет доступен на российском рынке. Этот компактный переднеприводный автомобиль, выпускаемый под брендом, принадлежащим Chery, предложит три разные комплектации.

Базовая версия Jetour X50 включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач. Она предлагается в комплектации Comfort за 1 990 000 рублей. В стандартном оснащении вы найдете галогеновые фары с LED дневными ходовыми огнями, 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше и множество функций для комфорта, включая климат-контроль и подогрев сидений.

Старшие комплектации кроссовера оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и шестиступенчатым роботом. В версии Elite добавляются светодиодные фары, подогрев задних сидений и система выбора режимов движения.

Кроме того, Jetour X50 в комплектации Premium предлагает ряд дополнительных опций, таких как мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора. Сиденья в этой версии обшиты кожей, а внутри автомобиля можно найти множество отделений для хранения вещей.

Доступные цветовые решения позволят покупателям выбрать вариант, который идеально соответствует их стилю.

Кроссовер обладает хорошими показателями экономичности: даже с турбомотором он демонстрирует умеренный расход топлива. Важно отметить, что Jetour X50 соответствует современным требованиям безопасности, включая наличие подушек безопасности, системы ABS и ESP.