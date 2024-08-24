Впервые слухи об отказе от «Панели управления» появились ещё в 2011 году с выходом Windows 8, но до сих пор приложение продолжало существовать. Теперь Microsoft впервые опубликовала на своём сайте, что в будущем от «Панели управления» в Windows избавятся.

«Панель управления» была впервые введена в 1985 году с запуском Windows 1.0. Теперь Microsoft подтвердила свои намерения в скором времени прекратить использование «Панели управления Windows». Первые слухи о ее замене появились еще в 2011 году с выходом Windows 8, однако приложение продолжало функционировать. Недавно компания разместила информацию на своем официальном сайте о планах избавиться от «Панели управления».

Согласно заявлению Microsoft в разделе поддержки, в настоящее время ведется переход от «Панели управления» к более современной и удобной программе «Настройки».

Представители компании объясняют, что «Панель управления» остается доступной лишь для обеспечения совместимости и доступа к некоторым настройкам, которые пока не были перенесены в новое приложение. Однако пользователям рекомендуется по возможности использовать именно «Настройки».