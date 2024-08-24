Escalade 2025 года получил 6,2-литровый двигатель V-8, выдающий 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Escalade-V установлен 6,2-литровый двигатель V-8 с наддувом, выдающий 682 л. с. и 925 Нм.

Cadillac представила стоимость своего нового роскошного внедорожника Escalade 2025 года, которая начинается с 89 590 долларов США. Это на 5 700 долларов больше, чем цена предыдущей модели. Если вам нужен полный привод, придется добавить 3 000 долларов.

Эта модель оснащена 6,2-литровым V-8 двигателем, который выдает 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В версии Escalade-V установлен 6,2-литровый надутый V-8 двигатель с мощностью 682 л.с. и 925 Нм крутящего момента.

Впервые в бензиновой версии Escalade доступны 24-дюймовые диски, в то время как 22-дюймовые установлены по умолчанию. Покупатели могут выбирать из новой палитры цветов и различных дизайнов дисков, включая оттенки Aegean Stone green и Deep Sea Metallic blue. Функции помощи водителю, такие как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении и автоматическое экстренное торможение. Более того, система кругового обзора предоставляет полный контроль над ситуацией вокруг автомобиля, облегчая маневрирование даже в самых узких местах.

Двери с электроприводом открываются и закрываются бесшумно, Простой, но стильный дизайн приборной панели с огромным двухчастным дисплеем становится центральным элементом интерьера.

Водителю предлагается 35-дюймовый экран, позволяющий управлять навигацией, мультимедийной системой и другими функциями с максимальным удобством. Передний пассажир же получает 20-дюймовый сенсорный дисплей, который обеспечивает возможность потоковой передачи любимого контента, превращая каждую поездку в настоящее развлечение. Для пассажиров второго ряда предусмотрены 12,6-дюймовые сенсорные экраны, что дает возможность наслаждаться фильмами или играть в игры во время длительных поездок, превратив путешествие в увлекательное приключение для всех.