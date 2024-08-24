Автомобиль получил необычные переключатели на передней панели под экраном медиасистемы, центральную консоль в яхтенном стиле с двумя беспроводными зарядками для смартфонов, очень необычную атмосферную подсветку и центральный динамик акустической системы с рисунком в виде подсолнуха. Кресла переднего ряда — с необычной перфорацией.

Не так давно бренд Zeekr представил первые снимки интерьера своего электрического кроссовера, который официально дебютирует 30 августа. Дизайнеры поработали на славу, внедрив в салон множество оригинальных решений.

Кроссовер получил нестандартные переключатели, расположенные на передней панели под экраном мультимедийной системы. Центральная консоль выполнена в яхтенном стиле и оборудована двумя беспроводными зарядными устройствами для смартфонов. Особое внимание уделено атмосферной подсветке и центральному динамику, оформленному в виде подсолнуха. Передние сиденья выделяются уникальной перфорацией.

Интересно отметить, что Zeekr 7X не только удобен в эксплуатации благодаря своему просторному интерьеру, но и предлагает ряд современных технологий. Внутреннее убранство автомобиля выполнено с использованием качественных материалов, что создает ощущение премиум-класса. Мультимедийная система поддерживает множество функций, включая интеграцию со смартфонами и доступ к голосовым помощникам, что делает поездки более комфортными и безопасными.

На дороге Zeekr 7X демонстрирует отличные динамические характеристики. Благодаря мощным электродвигателям и продвинутой системе управления, автомобиль уверенно ускоряется и легко справляется с поворотами. Передовая система брюссельского управления (BMS) обеспечивает оптимизацию работы батареи и продлевает срок службы аккумуляторов, делая этот электромобиль не только быстрым, но и энергосберегающим.

Кроме того, производитель уделяет большое внимание безопасности. Zeekr 7X оснащен множеством активных и пассивных систем безопасности: от адаптивного круиз-контроля до системы автоматического экстренного торможения. Эти функции уверенно помогают защитить пассажиров и пешеходов, что сегодня становится важным аспектом при выборе автомобиля.

Дополняет облик Zeekr 7X и его продуманная система мультимедиа, которая включает в себя качественный звук и интуитивно понятный интерфейс. Важной особенностью является возможность обновления программного обеспечения «по воздуху», что гарантирует актуальность систем и приложений на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Пользователи смогут наслаждаться новыми функциями без необходимости посещения сервисного центра.

Компактные размеры кроссовера не влияют на его практичность: багажное отделение Zeekr 7X удивляет своим объемом, что позволяет без проблем перевозить крупные грузы и заниматься активными путешествиями. Конструктивные особенности кузова гарантируют отличную аэродинамику, что, в свою очередь, способствует увеличению запаса хода на одном заряде.

Также стоит отметить акцент на устойчивом развитии. Zeekr использует экологически чистые материалы для отделки интерьера, что подчеркивает заботу бренда о будущем планеты. Таким образом, новый Zeekr 7X не только революционен в своих технологиях, но и отвечает современным требованиям экологичности и удобства.