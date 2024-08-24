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Skoda показала, как будет выглядеть внутри новый автомобиль Elroq
Skoda подтвердила, что кроссовер будет предлагаться с четырьмя различными темами интерьера: Loft, Lodge, Suite и Studio.

Skoda представила свой кроссовер Elroq, который стал флагманом в использовании переработанных материалов. Интерьер автомобиля будет предлагаться в четырех темах: Loft, Lodge, Suite и Studio. Основной акцент был сделан на экологии — в комплектации Loft используется материал, состоящий на 78% из переработанного пластика, который формирует сиденья, дверные карты и приборную панель.

Цветовая гамма Loft выделяется темно-серо-голубой тканью и вставками из искусственной кожи, а также контрастной желтой строчкой. Столь оригинальные элементы придают уникальный характер этой комплектации. В свою очередь, комплектация Lodge использует Technofil — материал из переработанных рыболовных сетей и тканей, с оранжевыми акцентами.

Под капотом Skoda Elroq будет предлагаться четыре варианта моторов, включая модель с задним приводом и батареей на 55 кВт·ч, обеспечивающей мощность 168 л.с., а также двухмоторный полноприводный вариант с 295 л.с. и запасом хода до 560 км по циклу WLTP.

#кроссовер #задний привод #переработанные материалы #электромоторы #lodge #loft #skoda elroq #technofil #wltp #полноприводный вариант #экологическая ответственность
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