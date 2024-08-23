С 1 сентября в стране вступает в силу 278-ФЗ, согласно которому полис ОСГОП должен быть оформлен на каждое транспортное средство — для этого автомобиль и водитель должны быть внесены в специальные реестры, а сам специалист обязан иметь разрешение на работу. Однако появление такого закона заставило многих таксистов «выйти из тени», считает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Осенью 2023 года россияне столкнутся с увеличением цен на такси. Это не связано с новыми законодательными инициативами или обязательной страховкой гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, отмечает, что основными факторами подорожания станут высокие комиссии агрегаторов и рост цен на автомобили.

С 1 сентября вступает в силу закон 278-ФЗ, требующий оформления ОСГОП для каждого такси. Хотя этот закон поможет легализовать деятельность некоторых водителей, многие из них уже имеют проблемы из-за крупных комиссий, которые составляют 25-30% от выручки. Это создает серьезные препятствия для таксистов и, соответственно, для клиентов.

Кроме того, рост цен на новые автомобили также влияет на рынок такси. Агрегаторы выставляют требования к возрасту машин, что вынуждает водителей обновлять свои автомобили, что дополнительно увеличивает затраты.

По данным Союза пользователей цифровых платформ, с введением новых требований большинство таксистов могут лишиться возможности работать, что только усугубит ситуацию на рынке.