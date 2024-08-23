Осенью 2023 года россияне столкнутся с увеличением цен на такси. Это не связано с новыми законодательными инициативами или обязательной страховкой гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, отмечает, что основными факторами подорожания станут высокие комиссии агрегаторов и рост цен на автомобили.
С 1 сентября вступает в силу закон 278-ФЗ, требующий оформления ОСГОП для каждого такси. Хотя этот закон поможет легализовать деятельность некоторых водителей, многие из них уже имеют проблемы из-за крупных комиссий, которые составляют 25-30% от выручки. Это создает серьезные препятствия для таксистов и, соответственно, для клиентов.
Кроме того, рост цен на новые автомобили также влияет на рынок такси. Агрегаторы выставляют требования к возрасту машин, что вынуждает водителей обновлять свои автомобили, что дополнительно увеличивает затраты.
По данным Союза пользователей цифровых платформ, с введением новых требований большинство таксистов могут лишиться возможности работать, что только усугубит ситуацию на рынке.