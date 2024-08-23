АвтоВАЗ представляет обновленную Lada Vesta, теперь оснащенную современными системами безопасности и комфорта. Внедрение системы ESP (электронный контроль устойчивости) стало значительным шагом вперед, как сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Эта система теперь доступна на всех комплектациях модели.
В числе ключевых нововведений: боковые подушки безопасности, передние парктроники, датчики дождя и света. Все это обеспечит дополнительный уровень защиты и удобства для водителей и пассажиров.
Другие улучшения включают:
- Трехступенчатый подогрев передних сидений.
- Камеру заднего вида с динамическими линиями.
- Электроскладывание зеркал.
- Систему контроля слепых зон с индикацией в зеркалах.
АвтоВАЗ подтвердил, что продажи обновленной Lada Vesta начнутся осенью. Ожидается, что модель будет иметь конкурентоспособные цены, информация о которых пока не разглашается. Обновленная Lada Vesta обещает стать привлекательным выбором для любителей комфортных и безопасных автомобилей.