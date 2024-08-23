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На церемонии доставки первой партии Stelato S9 в Шанхае присутствовал управляющий директор Huawei
Первым владельцем машины стала известная китайская актриса Ян Ми. Она приобрела черную топовую версию Stelato S9 Ultra с янтарно-коричневым салоном, 21-дюймовыми коваными дисками, а также комплектом сидений с режимом невесомости. Цена модели составляет 63 300 долларов.

Stelato S9 уже успел завоевать внимание автолюбителей благодаря своим элегантным линиям и передовым технологиям. Новый флагман в классе премиум-седанов сочетает в себе мощный двигатель и инновационные системы управления, обеспечивая непревзойденный уровень комфорта и безопасности. Погружаясь в стильный интерьер, можно заметить, что каждый элемент продуман до мелочей – от высококачественных материалов до новейших мультимедийных решений.

Ведущие эксперты отрасли отмечают, что Stelato S9 не только соответствует высоким стандартам Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, но и предлагает уникальные функции, такие как интеллектуальная система помощи водителю и адаптивная подвеска, то есть возможности, которые делают каждую поездку незабываемой. 

С момента своего дебюта на выставке в Шанхае, модель С9 привлекает внимание как знатоков, так и искушенных автолюбителей. Учитывая интенсивную конкуренцию в этом сегменте, Stelato демонстрирует амбициозный подход к развитию, предлагая сочетание роскоши, производительности и передовых технологий, которое действительно выделяет его среди аналогов.

Юй Чэндун также сообщил о грядущих обновлениях программного обеспечения, которые повлияют на систему беспилотного вождения, используя технологии искусственного интеллекта. Stelato S9 основан на системе Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 3.0, признанной одной из лучших в мире.

Продажа роскошного седана началась в августе, цена стартует от 55 900 долларов. Этот автомобиль стремится занять прочное место в премиум-сегменте, соперничая с такими флагманами, как Mercedes-Benz и BMW, и обещает задать новые стандарты в высококачественном автомобильном дизайне и технологиях.

#технологии #искусственный интеллект #безопасность #инновации #автомобиль #конкуренция #роскошь #адаптивная подвеска #stelato s9 #премиум-седан
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А сколько SSD можно купить...закачаешся
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Опричник
05:07
На дваче нет фильтра. Но есть нюанс...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
VRoman
04:53
Хейтер? Мне как-то обычно пофиг кто пишет. Дельный материал по железу - 5, тупость - 1. Срач и политика - в ЧС.
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
VRoman
04:51
Неужели у администрации фильтр есть??? Вот никогда сомнения не было в его отсутствии.
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Владимир Рычков
04:45
Да ещё "уважаемый" автор я с вами полностью согласен плейстейшен полное гавно.
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