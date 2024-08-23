Первым владельцем машины стала известная китайская актриса Ян Ми. Она приобрела черную топовую версию Stelato S9 Ultra с янтарно-коричневым салоном, 21-дюймовыми коваными дисками, а также комплектом сидений с режимом невесомости. Цена модели составляет 63 300 долларов.

Stelato S9 уже успел завоевать внимание автолюбителей благодаря своим элегантным линиям и передовым технологиям. Новый флагман в классе премиум-седанов сочетает в себе мощный двигатель и инновационные системы управления, обеспечивая непревзойденный уровень комфорта и безопасности. Погружаясь в стильный интерьер, можно заметить, что каждый элемент продуман до мелочей – от высококачественных материалов до новейших мультимедийных решений.

Ведущие эксперты отрасли отмечают, что Stelato S9 не только соответствует высоким стандартам Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, но и предлагает уникальные функции, такие как интеллектуальная система помощи водителю и адаптивная подвеска, то есть возможности, которые делают каждую поездку незабываемой.

С момента своего дебюта на выставке в Шанхае, модель С9 привлекает внимание как знатоков, так и искушенных автолюбителей. Учитывая интенсивную конкуренцию в этом сегменте, Stelato демонстрирует амбициозный подход к развитию, предлагая сочетание роскоши, производительности и передовых технологий, которое действительно выделяет его среди аналогов.

Юй Чэндун также сообщил о грядущих обновлениях программного обеспечения, которые повлияют на систему беспилотного вождения, используя технологии искусственного интеллекта. Stelato S9 основан на системе Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 3.0, признанной одной из лучших в мире.

Продажа роскошного седана началась в августе, цена стартует от 55 900 долларов. Этот автомобиль стремится занять прочное место в премиум-сегменте, соперничая с такими флагманами, как Mercedes-Benz и BMW, и обещает задать новые стандарты в высококачественном автомобильном дизайне и технологиях.