По словам дилеров, участвовавших во встрече, на этот раз Ford продемонстрировал различные версии седана Mustang, включая физические модели, фотографии и рендеры. Но участников попросили сдать свои телефоны до начала встречи.

Недавно компания Ford провела закрытую встречу с дилерами в Лас-Вегасе, на которой была представлена долгожданная новинка — четырехдверный седан Mustang. Это мероприятие стало первым серьезным шагом к запуску нового поколения легендарного автомобиля. Участники встречи отметили, что Ford демонстрировал разнообразные версии седана, включая физические модели и рендеры, однако по причине секретности им было предложено сдать мобильные телефоны.

По информации дилеров, новый четырехдверный Mustang, получивший название Mach-4, будет отличаться выдающимся дизайном и современными технологиями. Ford также представил свою новую линейку внедорожников Mustang, оснащенных специализированными шинами, что подчеркивает углубленный подход компании к разработке мультифункциональных автомобилей.

Кроме того, в рамках презентации обсуждалась специальная платформа для бюджетных электромобилей, а также продемонстрированы рендеры кузовов различных моделей, включая седаны, кроссоверы и пикапы. Ожидаем появления новых деталей и официального анонса от Ford в ближайшее время.