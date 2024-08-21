Длина, ширина и высота Shanhai L6 составляют 4630, 1910 и 1684 соответственно, а колесная база равна 2720 мм. Заявленная снаряженная масса — 1756 кг. Углы въезда и съезда — 19° и 22° соответственно.

Jetour и Chery анонсировали выход подключаемого гибридного кроссовера Shanhai L6, который будет официально представлен 25 августа. Этот автомобиль сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии.

Shanhai L6 — это воплощение элегантности и мощности, сочетание современных технологий и высококачественного дизайна. С длиной кузова в 4630 мм, шириной 1910 мм и высотой 1684 мм, этот автомобиль привлекает внимание уже с первого взгляда. Его внушительная колесная база в 2720 мм обеспечивает стабильность и комфорт на любых дорогах, что делает каждую поездку приятной.

Снаряженная масса в 1756 кг свидетельствует о прочности конструкции, а углы въезда в 19° и съезда в 22° позволяют легко преодолевать препятствия и обеспечивают уверенность при движении по сложным маршрутам. Особое внимание разработчики уделили управляемости: шины Giti 255/45 R20 обеспечивают надежное сцепление с дорогой, а стильные желтые суппорты добавляют спортивного характера и подчеркивают агрессивный облик автомобиля.

Shanhai L6 — не просто средство передвижения, а символ стиля и динамики, способный удовлетворить даже самых взыскательных автомобилистов. Этот автомобиль готов к любым вызовам urban жизни и позволяет ощутить истинное наслаждение от вождения.

Экстерьер модели имеет схожие черты с Jetour Dasheng, включая измененный логотип и обновленную решетку радиатора. Задняя часть автомобиля привлекает внимание электрической крышкой багажника, украшенной логотипом C-DM.

Shanhai L6 предлагает передовые функции, включая автоматическое экстренное торможение и систему контроля усталости водителя. Под капотом работает двигатель объемом 1,5 л, развивающий мощность 115 кВт (154 л.с.). Клиенты смогут выбрать между двумя вариантами аккумуляторов на 10,9 кВт·ч и 19,43 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на электричестве до 91 км.

Интерьер Shanhai L6 радует современным дизайном: двухспицевое рулевое колесо, центральный экран и панорамный люк на крыше создают атмосферу комфорта. Машина также оснащена аудиосистемой Sony и электрорегулировкой сидений.