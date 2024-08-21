Разлив произошел с нефтеперерабатывающего завода «Эль-Палито» в штате Карабобо на севере страны несколько дней назад. Большое количество углеводородов попало в Карибское море. На спутниковых снимках залива Тристе заметно нефтяное пятно площадью около 225 квадратных километров.

В Венесуэле произошла серьезная экологическая катастрофа — крупный разлив нефти на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито», расположенном в штате Карабобо на севере страны. По данным агентства Reuters, инцидент произошел несколько дней назад, и значительное количество углеводородов попало в Карибское море.

Властями Венесуэлы уже были запущены экстренные меры по ликвидации последствий разлива, однако, как показывает практика, восстановление баланса природной среды — задача долгая и трудоемкая. Сообщается, что влияние разлива ощущается не только в непосредственной близости с источником, но и на значительных расстояниях от него.

Специалист в области экологии Эдуардо Кляйн отметил, что спутниковые снимки залива Тристе показывают масштабное нефтяное пятно, занимающее площадь около 225 квадратных километров. На нескольких пляжах Бока-де-Ароа теперь наблюдается значительное загрязнение углеводородами.

На момент написания материала официальные власти, включая государственную нефтегазовую компанию Petróleos de Venezuela, еще не прокомментировали ситуацию.